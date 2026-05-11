Indicele de referință al Bursei de Valori de la București a atins luni, 11 mai, un nivel pe care nu l-a mai văzut niciodată, într-o şedinţă marcată de cumpărări pe larg în piaţă şi de context extern relativ favorabil pentru pieţele emergente, notează Ziarul Financiar.

La ora 10:04, indicele BET avansa cu 1,24%, după ce deschisese în urcare şi a atins un maxim intrazilnic de 30.087,35 puncte. Săptămânal, indicele a câştigat aproape 7%, iar faţă de începutul anului plus 23%.

BET s-a apreciat cu 82,5% față de anul trecut

Comparativ cu anul trecut, BET s-a apreciat cu 82,5% – unul dintre cele mai mari randamente dintr-un an calendaristic pentru un indice bursier european major.

Printre cele mai active acţiuni din şedinţa de luni s-au numărat Romgaz (SNG), în creştere cu aproape 5%, şi Premier Energy (PE), cu un avans de peste 5%.

Evoluția Bursei de Valori de la criza economică din 2008

Indicele BET a depășit 10.000 de puncte, chiar înainte de criza economică din 2008, iar ulterior a avut o scădere majoră, la jumătate.

Abia pe 30 iulie 2025, Bursa de Valori de la București a depășit pragul de 20.000 de puncte, la aproape 18 ani distanță de pragul de 10.000.

Listarea Hidroelectrica un impact major în evoluția BET

Motivele pentru ascensiunea rapidă a indicelui BET, într-un singur an, de la 20.000 de puncte la 30.000, sunt rezultatele financiare ale marilor emitenţi listaţi, politicile de dividende generoase, precum și un flux de capital care a continuat să se îndrepte către bursa locală inclusiv în perioade de incertitudine externă.

De asemenea, un impact major l-a avut și listarea şi aprecierea consistentă a Hidroelectrica (H2O) – cea mai mare listare din istoria BVB, din vara lui 2023.

Pieţele europene se pregăteau luni dimineaţă să deschidă în teritoriu mixt, după ce negocierile dintre SUA şi Iran privind un acord de pace au intrat într-un nou impas.

Indicele BET s-a apreciat la doar câteva ore de la demiterea premierului Bolojan

La doar câteva ore de la moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan, indicele BET s-a apreciat marți, 5 mai, cu 0,95%, în timp ce tranzacţiileau crescut la 71 mil. lei. În topul creşterilor din BET se aflau Romgaz (2,6%), Transgaz (0,7%), BRD SocGen (0,5%).

