Prima pagină » Știri externe » Sondaj. Majoritatea cetățenilor greci o susțin pe Kovesi, după ancheta EPPO ce incriminează lideri-cheie ai guvernului elen

Sondaj. Majoritatea cetățenilor greci o susțin pe Kovesi, după ancheta EPPO ce incriminează lideri-cheie ai guvernului elen

Ruxandra Radulescu
Sondaj. Majoritatea cetățenilor greci o susțin pe Kovesi, după ancheta EPPO ce incriminează lideri-cheie ai guvernului elen
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un sondaj realizat de un post de televiziune din Grecia arată susținerea cetățenilor eleni pentru Laura Kövesi. Majoritatea susține că Parchetul European își face treaba cu imparțialitate, aspect descris ca fiind un criteriu „determinant” pentru votul la următoarele alegeri. La polul opus, aproximativ 22% din populație consideră că acțiunile lui Kovesi, în fruntea EPPO, ascund interese politice.

Sondajul vine după ce Parchetul European condus de Kovesi a inculpat mai mulți lideri ai partidului de guvernământ din Grecia, Noua Democrație, în scandalul delapidării fondurilor europene. Împotriva lui Kovesi a început o amplă campanie de presă.

Sondaj. Majoritatea cetățenilor greci o susțin pe Kovesi, după ancheta EPPO ce incriminează lideri-cheie ai guvernului elen

Sondaj. Majoritatea cetățenilor greci o susțin pe Kovesi, după ancheta EPPO ce incriminează lideri-cheie ai guvernului elen

Potrivit sondajului, 48% dintre respondenți declară că „Parchetul European își face în mod sigur treaba cu imparțialitate”.

  • 23,3% spun că „probabil” da
  • 15,5% spun că „probabil urmărește oportunism politic”
  • 6,8% spun că „în mod sigur urmărește oportunism politic”
  • 6,3% „nu știe/nu răspunde”

În același timp, peste o treime din cetățenii greci susține că evoluția scandalului OPEKEPE (agenția greacă de plăți) le va influența votul la următoarele alegeri:

  • 36% „foarte hotărâtor”
  • 24,7% „destul de hotârâtor”
  • 19,2% „nu prea mult”
  • 16,5% „deloc”
  • 3,5% „nu știu/nu răspund”

Același sondaj relevă că cetățenii nu doresc ca cei implicați în scandalul OPEKEPE să fie din nou puși pe listele de candidați.

  • 7,3% spun că este „cu siguranță corect”
  • 15,6% spun „probabil corect”
  • 13,7% spun „probabil greșit”
  • 58% „în mod sigur greșit”
  • 5,4% spun „nu știu/nu răspund”

În ceea ce privește posibilitatea unui al treilea mandat pentru Kyriakos Mitsotakis și partidul său, Noua Democrație, peste 50% dintre cetățeni declară clar că își doresc o schimbare politică.

  • 11,6% spun „cu siguranță merită” (un nou mandat n.trad.)
  • 13,5% spun „probabil merită”
  • 13,3% spun „probabil ar trebui să existe o schimbare”
  • 57,8% spun „cu siguranță ar trebui să existe o schimbare”

Noua Democrație se menține în fruntea celorlalte partide, în ciuda acuzațiilor de corupție

În ciuda acuzațiilor extrem de grave la adresa membrilor din partidul Noua Democrație, formațiunea își menține întâietatea atât în ​​ceea ce privește intenția de vot cu 22,5%. Diferența față de PASOK (socialist, principalul partid de opoziție n.trad.) este una considerabilă, de aproximativ 11 procente.

Intenție de vot

  • 22,5% Noua Democrație (de centru-dreapta, de guvernământ)
  • 3,9% SYRIZA (stânga radicală, fost partid de guvernământ înaintea Noii Democrații)
  • 11,3% PASOK (socialist, centru-stânga)
  • 6% KKE (partidul comunist)
  • 8,5% Elliniki Lysi (Soluția Greacă – dreapta naționalistă)
  • 1,8% Niki (Victorie – dreapta naționalistă)
  • 7,9% Plevsi Eleftherias (Navigare spre Libertate – extremă stângă)
  • Intenție de vot neprecizată: 22%

Partidul condus de premierul Greciei, implicat într-un scandal de corupție răsunător

În aprilie 2026, Parlamentul grec a ridicat imunitatea parlamentară a 13 deputați conservatori, la cererea Parchetului European (EPPO) şi a justiţiei naționale, într-un dosar de corupție cu fonduri europene. Acuzațiile vizează o fraudă de amploare la subvenții agricole europene, un scandal ce pătează imaginea guvernului condus de premierul Kyriakos Mitsotakis.

Ridicarea imunității celor 13 deputați, toți din rândul partidului Noua democrație (ND), la putere, a fost votată în fiecare caz în parte cu o majoritate covârșitoare, potrivit rezultatelor anunțate de vicepreşedintele legislativului, Georgios Georgantas.

Votul a intervenit în timp ce procurorul-şef al Parchetului European, Laura Kovesi, aflată la originea anchetei dezvăluite acum aproape un an, se afla în Grecia, unde s-a întâlnit cu ministrul justiției, potrivit agenției de presă ANA.

Toți deputații vizați de ancheta judiciară ceruseră să li se ridice imunitatea, dar, în scurte intervenții în parlament, au negat orice responsabilitate în acest scandal.

Unsprezece deputați sunt în vizorul EPPO, iar cazul celorlalți doi ține formal de competența justiției elene.

FOTO: Mediafax

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
17:48
Cât a costat SUA războiul cu Iranul. Pentagonul, presat în Congres să explice explozia cheltuielilor
CONTROVERSĂ Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
17:34
Jordan Bardella, marele favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Franța, cere demisia Ursulei von der Leyen. „Ar fi avantajos pentru Europa“
FLASH NEWS Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone
17:24
Înțelegerea care schimbă regulile jocului. Ucraina și SUA se îndreaptă spre un acord istoric privind apărarea cu drone
SCANDALOS Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral
16:31
Cursă ilegală cu trăsuri trase de cai și arme de tip Kalashnikov în Sicilia. Poliția a intervenit după ce un videoclip a ajuns viral
CONTROVERSĂ Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz
16:13
Iranul ridică noi pretenții. Teheranul vrea să perceapă o taxă pentru cablurile de internet de pe fundul Strâmtului Ormuz
FLASH NEWS Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya
15:55
Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya
Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
REACȚIE Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
17:24
Gabriela Firea, atac la Bolojan: Taxarea mamelor nu a salvat bugetul
EVENIMENT Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
17:17
Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni

Cele mai noi

Trimite acest link pe