Sondaj. Majoritatea cetățenilor greci o susțin pe Kovesi, după ancheta EPPO ce incriminează lideri-cheie ai guvernului elen

Un sondaj realizat de un post de televiziune din Grecia arată susținerea cetățenilor eleni pentru Laura Kövesi. Majoritatea susține că Parchetul European își face treaba cu imparțialitate, aspect descris ca fiind un criteriu „determinant” pentru votul la următoarele alegeri. La polul opus, aproximativ 22% din populație consideră că acțiunile lui Kovesi, în fruntea EPPO, ascund interese politice.

Sondajul vine după ce Parchetul European condus de Kovesi a inculpat mai mulți lideri ai partidului de guvernământ din Grecia, Noua Democrație, în scandalul delapidării fondurilor europene. Împotriva lui Kovesi a început o amplă campanie de presă.

Potrivit sondajului, 48% dintre respondenți declară că „Parchetul European își face în mod sigur treaba cu imparțialitate”.

23,3% spun că „probabil” da

15,5% spun că „probabil urmărește oportunism politic”

6,8% spun că „în mod sigur urmărește oportunism politic”

6,3% „nu știe/nu răspunde”

În același timp, peste o treime din cetățenii greci susține că evoluția scandalului OPEKEPE (agenția greacă de plăți) le va influența votul la următoarele alegeri:

36% „foarte hotărâtor”

24,7% „destul de hotârâtor”

19,2% „nu prea mult”

16,5% „deloc”

3,5% „nu știu/nu răspund”

Același sondaj relevă că cetățenii nu doresc ca cei implicați în scandalul OPEKEPE să fie din nou puși pe listele de candidați.

7,3% spun că este „cu siguranță corect”

15,6% spun „probabil corect”

13,7% spun „probabil greșit”

58% „în mod sigur greșit”

5,4% spun „nu știu/nu răspund”

În ceea ce privește posibilitatea unui al treilea mandat pentru Kyriakos Mitsotakis și partidul său, Noua Democrație, peste 50% dintre cetățeni declară clar că își doresc o schimbare politică.

11,6% spun „cu siguranță merită” (un nou mandat n.trad.)

13,5% spun „probabil merită”

13,3% spun „probabil ar trebui să existe o schimbare”

57,8% spun „cu siguranță ar trebui să existe o schimbare”

Noua Democrație se menține în fruntea celorlalte partide, în ciuda acuzațiilor de corupție

În ciuda acuzațiilor extrem de grave la adresa membrilor din partidul Noua Democrație, formațiunea își menține întâietatea atât în ​​ceea ce privește intenția de vot cu 22,5%. Diferența față de PASOK (socialist, principalul partid de opoziție n.trad.) este una considerabilă, de aproximativ 11 procente.

Intenție de vot

22,5% Noua Democrație (de centru-dreapta, de guvernământ)

3,9% SYRIZA (stânga radicală, fost partid de guvernământ înaintea Noii Democrații)

11,3% PASOK (socialist, centru-stânga)

6% KKE (partidul comunist)

8,5% Elliniki Lysi (Soluția Greacă – dreapta naționalistă)

1,8% Niki (Victorie – dreapta naționalistă)

7,9% Plevsi Eleftherias (Navigare spre Libertate – extremă stângă)

Intenție de vot neprecizată: 22%

Partidul condus de premierul Greciei, implicat într-un scandal de corupție răsunător

În aprilie 2026, Parlamentul grec a ridicat imunitatea parlamentară a 13 deputați conservatori, la cererea Parchetului European (EPPO) şi a justiţiei naționale, într-un dosar de corupție cu fonduri europene. Acuzațiile vizează o fraudă de amploare la subvenții agricole europene, un scandal ce pătează imaginea guvernului condus de premierul Kyriakos Mitsotakis.

Ridicarea imunității celor 13 deputați, toți din rândul partidului Noua democrație (ND), la putere, a fost votată în fiecare caz în parte cu o majoritate covârșitoare, potrivit rezultatelor anunțate de vicepreşedintele legislativului, Georgios Georgantas.

Votul a intervenit în timp ce procurorul-şef al Parchetului European, Laura Kovesi, aflată la originea anchetei dezvăluite acum aproape un an, se afla în Grecia, unde s-a întâlnit cu ministrul justiției, potrivit agenției de presă ANA.

Toți deputații vizați de ancheta judiciară ceruseră să li se ridice imunitatea, dar, în scurte intervenții în parlament, au negat orice responsabilitate în acest scandal.

Unsprezece deputați sunt în vizorul EPPO, iar cazul celorlalți doi ține formal de competența justiției elene.

FOTO: Mediafax