Adrian Năstase: „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni / E ciudat că nu are consilieri”

Adrian Năstasea a declarat în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” președintele Nicușor Dan, după patru luni de la preluarea mandatului, încă se „acomodează” în funcția de șef al statului.

„Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni”.

Referitor la faptul că Nicușor Dan nu a numit consilieri în patru luni de președinție, Adrian Năstase a precizat:

„Mi se pare foarte ciudat, mai ales venind cu o anumită lipsă de experiență internațională pe probleme de securitate, economice, sociale. Ai nevoie de oameni care să te ajute, să-ți ofere variante. M-aș fi așteptat ca numirea unor consilieri importanți să fie în primele două săptămâni, pentru că și ăsta e un mesaj pentru că dacă eu văd că președintele este înconjurat de oameni de mare valoare, crește și valoarea lui”.