Adunarea Generală a INTERPOL a ales șase noi membri în Comitetul Executiv

15:00
Adunarea Generală a INTERPOL a ales șase noi membri pentru a face parte din Comitetul Executiv: Președintele, Vicepreședintele pentru Asia și Delegații pentru Africa, Asia și Europa.
Comitetul Executiv este responsabil pentru furnizarea de îndrumări strategice, supravegherea implementării deciziilor Adunării Generale și asigurarea alinierii cu prioritățile Organizației. Membrii își desfășoară mandatele pentru trei ani, cu excepția Președintelui, care își desfășoară mandatul pentru patru ani.
Noii membri sunt:
Sursa foto: Instagram Interpol
