Adunarea Generală a INTERPOL a ales șase noi membri în Comitetul Executiv

Bianca Dogaru
27 nov. 2025, 13:57, Actualitate
Adunarea Generală a INTERPOL a ales șase noi membri pentru a face parte din Comitetul Executiv: Președintele, Vicepreședintele pentru Asia și Delegații pentru Africa, Asia și Europa.

Comitetul Executiv este responsabil pentru furnizarea de îndrumări strategice, supravegherea implementării deciziilor Adunării Generale și asigurarea alinierii cu prioritățile Organizației. Membrii își desfășoară mandatele pentru trei ani, cu excepția Președintelui, care își desfășoară mandatul pentru patru ani.

Noii membri sunt:

  • Președinte – Lucas Philippe din Franța
  • Vicepreședinte pentru Asia – Wang Yong din China
  • Delegat pentru Asia – Kazumi Ogasawara din Japonia
  • Delegat pentru Europa – Stefano Carvelli din Italia
  • Delegat pentru Africa – Issam Fetoui din Tunisia
  • Delegat pentru Africa – Mohamed Ibrahim Amin din Kenya

Sursa foto: Instagram Interpol

