Adunarea Generală a INTERPOL a ales șase noi membri în Comitetul Executiv

Adunarea Generală a INTERPOL a ales șase noi membri pentru a face parte din Comitetul Executiv: Președintele, Vicepreședintele pentru Asia și Delegații pentru Africa, Asia și Europa.

Comitetul Executiv este responsabil pentru furnizarea de îndrumări strategice, supravegherea implementării deciziilor Adunării Generale și asigurarea alinierii cu prioritățile Organizației. Membrii își desfășoară mandatele pentru trei ani, cu excepția Președintelui, care își desfășoară mandatul pentru patru ani.

Noii membri sunt:

Președinte – Lucas Philippe din Franța

Vicepreședinte pentru Asia – Wang Yong din China

Delegat pentru Asia – Kazumi Ogasawara din Japonia

Delegat pentru Europa – Stefano Carvelli din Italia

Delegat pentru Africa – Issam Fetoui din Tunisia

Delegat pentru Africa – Mohamed Ibrahim Amin din Kenya

Sursa foto: Instagram Interpol

