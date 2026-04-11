Afacerist din Iași, lăsat falit chiar de soție. Bărbatul a ajuns pe drumuri după ce, la un divorț formal, a trecut toată averea pe numele femeii

Într-o încercare disperată de a scăpa de creditori, un afacerist din Iași a trecut toată averea pe numele soției, scrie Ziarul de Iași. Ulterior, femeia nu a mai recunoscut nimic, iar divorțul care trebuia să fie unul formal s-a transformat în …coșmar.

Acum, bărbatul este pe drumuri, fără bani și case.

Cum s-a întâmplat totul, de fapt

Nicolae M. a înaintat o plângere în care arată că a avut o firmă de construcții. Criza economică din 2008 l-a lovit puternic, iar societatea a rămas cu datorii uriașe. O mașină cumpărată pe credit i-a fost confiscată de bancă și asta cu numai două luni înainte de terminarea leasingului.

Sfătuit de un avocat, bărbatul și-a transferat toate bunurile pe numele soției. Cei doi au convenit să divorțeze formal, astfel încât creditorii să nu mai aibă ce să scoată la mezat. Înțelegerea verbală era ca, după rezolvarea problemelor, viața lor să revină la normal.

Cei doi s-au despărțit, în acte, în octombrie 2015 printr-un contract de partaj voluntar. Chiar dacă, în acte, erau separați, cei doi au continuat să trăiască împreună. Dar, la scurt timp, când s-a pus problema recăsătoririi, Olga a refuzat, arată sursa citată. Lăsat fără case și mașini, bărbatul a ajuns pe drumuri, aflând că apartamentul urma să fie scos la vânzare de copii.

Mai mult, ginerele l-ar fi agresat, iar de la propria familie spune că a primit intimidări verbale și înjurături.

