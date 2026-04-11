Afacerist din Iași, lăsat falit chiar de soție. Bărbatul a ajuns pe drumuri după ce, la un divorț formal, a trecut toată averea pe numele femeii

Afacerist din Iași, lăsat falit chiar de soție / foto cu caracter ilustrativ

Într-o încercare disperată de a scăpa de creditori, un afacerist din Iași a trecut toată averea pe numele soției, scrie Ziarul de Iași. Ulterior, femeia nu a mai recunoscut nimic, iar divorțul care trebuia să fie unul formal s-a transformat în …coșmar.

Acum, bărbatul este pe drumuri, fără bani și case.

Cum s-a întâmplat totul, de fapt

Nicolae M. a înaintat o plângere în care arată că a avut o firmă de construcții. Criza economică din 2008 l-a lovit puternic, iar societatea a rămas cu datorii uriașe. O mașină cumpărată pe credit i-a fost confiscată de bancă și asta cu numai două luni înainte de terminarea leasingului.

Sfătuit de un avocat, bărbatul și-a transferat toate bunurile pe numele soției. Cei doi au convenit să divorțeze formal, astfel încât creditorii să nu mai aibă ce să scoată la mezat. Înțelegerea verbală era ca, după rezolvarea problemelor, viața lor să revină la normal.

Cei doi s-au despărțit, în acte, în octombrie 2015 printr-un contract de partaj voluntar. Chiar dacă, în acte, erau separați, cei doi au continuat să trăiască împreună. Dar, la scurt timp, când s-a pus problema recăsătoririi, Olga a refuzat, arată sursa citată. Lăsat fără case și mașini, bărbatul a ajuns pe drumuri, aflând că apartamentul urma să fie scos la vânzare de copii.

Mai mult, ginerele l-ar fi agresat, iar de la propria familie spune că a primit intimidări verbale și înjurături.

Citește aici decizia luată de judecători în procesul intentat de bărbatul ajuns pe drumuri.

Recomandarea video

Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Din culisele negocierilor pentru intrarea României în Primul Război Mondial
FLASH NEWS Cum arată Ungaria cu o zi înainte de vot. Orban se pregătește pentru „cea mai serioasă provocare“ din ultimii 16 ani
15:18
Cum arată Ungaria cu o zi înainte de vot. Orban se pregătește pentru „cea mai serioasă provocare“ din ultimii 16 ani
FLASH NEWS Premierul ceh își exprimă susținerea pentru Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Ce spune Babis despre scrutin
15:02
Premierul ceh își exprimă susținerea pentru Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Ce spune Babis despre scrutin
FLASH NEWS Șoferii STB care conduc noile troleibuze, testați înainte de fiecare cursă. Ce condiție trebuie să îndeplinească
14:35
Șoferii STB care conduc noile troleibuze, testați înainte de fiecare cursă. Ce condiție trebuie să îndeplinească
FLASH NEWS Tragedie în Spania. Eminent copil român de 11 ani ucis. Agresorul lăsase mesaje terifiante înainte de crimă
13:43
Tragedie în Spania. Eminent copil român de 11 ani ucis. Agresorul lăsase mesaje terifiante înainte de crimă
INEDIT Cum vine Sfânta Lumină în România, din zona de război. BOR a pregătit și un plan de rezervă
13:26
Cum vine Sfânta Lumină în România, din zona de război. BOR a pregătit și un plan de rezervă
FLASH NEWS Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării
13:25
Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării

