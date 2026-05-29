Prima pagină » Actualitate » Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept

Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept

Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
Foto: Grok
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Jurnalistul Patrick André de Hillerin reacționează în urma exploziei cu dronă de la Galați. Editorialistul Gândul amintește că a atras atenția, încă din 2017-2018, că modul în care se înarmează România este defectuos și că, mai devreme sau mai târziu, această deficiență se va resimți dramatic.

Într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, jurnalistul avertizează că lipsa de srrategie în domeniul Apărării era de anticipat de ani de zile. De Hillerin amintește că acum plătim prețul pentru armamentul cumpărat acum ceva timp, dar nelivrat conform angajamentelor.

Plătim prețul pentru armamentul nelivrat

Cred că prima dată am scris prin 2017, maxim 2018, că modul în care ne înarmăm este defectuos. Că plătim înainte și apoi așteptăm să ni se livreze ceea ce am plătit uneori chiar și un deceniu.
Scriam că vom ajunge să ne apărăm, în caz de atac, cu facturile achitate pentru armamentul nelivrat.

Studiu de caz: achiziția celor 7 sisteme Patriot

În continuare, jurnalistul aduce în discuție controversata achiziție a sistemelor Patriot, achitate integral încă din 2019, dar nefiind livrate decât 4 dintre ele. Concluzia sa este una singură, țeapă!

Am să dau iar drept exemplu achiziția celor 7 sisteme Patriot. Am început să le plătim în noiembrie 2017. Le-am achitat integral în decembrie 2019. Nu am recepționat, până acum, decât 4. Pe unul l-am donat, am primit altul în schimb. Mai avem de primit 3, deja plătite. După 9 ani.


Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept.
Oricum, sistemele Patriot sunt ineficiente împotriva acestor drone de dimensiuni mici sau medii.
Pentru că, dincolo de faptul că ne înarmăm slugarnic, ne mai și înarmăm pentru războaiele secolului trecut.
Faceți, frate, zid de facturi, chitanțe și bonuri la granița de Est, să știe rușii că pe hârtie le dăm dronele jos cât ai spune „țeapă!”.

AUTORUL RECOMANDĂ

Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați

Cum explică MApN de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați: „Am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Ciolacu acuză autoritățile de lipsă de reacție. „Adevărul nu se oprește aici/Răspunsul statului a fost sub orice critică”
12:09
Ciolacu acuză autoritățile de lipsă de reacție. „Adevărul nu se oprește aici/Răspunsul statului a fost sub orice critică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu există nicio șansă ca Nicușor Dan să ajungă la Casa Albă și să obțină poza cu Trump. România nu este importantă pentru Administrația SUA”
12:00
Ion Cristoiu: „Nu există nicio șansă ca Nicușor Dan să ajungă la Casa Albă și să obțină poza cu Trump. România nu este importantă pentru Administrația SUA”
SCANDALOS Cum promitea ministrul Miruță acum o lună că sistemul antidronă va fi gata „în câteva zile”
11:51
Cum promitea ministrul Miruță acum o lună că sistemul antidronă va fi gata „în câteva zile”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
11:30
Ion Cristoiu: „În anii 1950 se trăia din lupta împotriva dușmanului extern, acum se trăiește din lupta împotriva dezinformării”
APĂRARE Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
11:05
Nicușor Dan, discuție cu șeful NATO, Mark Rutte, după incidentul de securitate din România: ”Încălcare inacceptabilă a suveranității”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
11:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a hotărât să-l aducă pe ultimul Domnitor al Moldovei în țară, dar nici după 6 luni nu a fost înmormântat”
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum poți câștiga o autorulotă pentru prețul unei cafele?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
O funcție corporală vitală ar putea ascunde mai mulți factori de risc ai demenței
REACȚIE Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
12:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
FLASH NEWS Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați
12:31
Viktor Orbán cere noului guvern maghiar să „se abțină de la orice pas către politica pro-război” după incidentul de la Galați
ALERTĂ Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan
12:29
Premierul demis se întoarce de urgență, de la Chișinău, cu un avion Spartan
FLASH NEWS Ambasadorul SUA la NATO, mesaj de solidaritate cu România, după prăbușirea dronei rusești. „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriu”
12:27
Ambasadorul SUA la NATO, mesaj de solidaritate cu România, după prăbușirea dronei rusești. „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriu”
REACȚIE Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României”
12:26
Kelemen Hunor, după incidentul cu drona din Galați: „Este inacceptabil ca dronele să survoleze nestingherite teritoriul României”
EDITORIAL Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați
12:11
Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați

Cele mai noi

Trimite acest link pe