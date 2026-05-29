Jurnalistul Patrick André de Hillerin reacționează în urma exploziei cu dronă de la Galați. Editorialistul Gândul amintește că a atras atenția, încă din 2017-2018, că modul în care se înarmează România este defectuos și că, mai devreme sau mai târziu, această deficiență se va resimți dramatic.

Într-un mesaj publicat pe contul său de socializare, jurnalistul avertizează că lipsa de srrategie în domeniul Apărării era de anticipat de ani de zile. De Hillerin amintește că acum plătim prețul pentru armamentul cumpărat acum ceva timp, dar nelivrat conform angajamentelor.

Plătim prețul pentru armamentul nelivrat

Cred că prima dată am scris prin 2017, maxim 2018, că modul în care ne înarmăm este defectuos. Că plătim înainte și apoi așteptăm să ni se livreze ceea ce am plătit uneori chiar și un deceniu.

Scriam că vom ajunge să ne apărăm, în caz de atac, cu facturile achitate pentru armamentul nelivrat.

Studiu de caz: achiziția celor 7 sisteme Patriot

În continuare, jurnalistul aduce în discuție controversata achiziție a sistemelor Patriot, achitate integral încă din 2019, dar nefiind livrate decât 4 dintre ele. Concluzia sa este una singură, țeapă!

Am să dau iar drept exemplu achiziția celor 7 sisteme Patriot. Am început să le plătim în noiembrie 2017. Le-am achitat integral în decembrie 2019. Nu am recepționat, până acum, decât 4. Pe unul l-am donat, am primit altul în schimb. Mai avem de primit 3, deja plătite. După 9 ani.



Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept.

Oricum, sistemele Patriot sunt ineficiente împotriva acestor drone de dimensiuni mici sau medii.

Pentru că, dincolo de faptul că ne înarmăm slugarnic, ne mai și înarmăm pentru războaiele secolului trecut.

Faceți, frate, zid de facturi, chitanțe și bonuri la granița de Est, să știe rușii că pe hârtie le dăm dronele jos cât ai spune „țeapă!”.

AUTORUL RECOMANDĂ

Patrick André de Hillerin: Drobul de sare s-a prăbușit pe un bloc din Galați

Cum explică MApN de ce nu a fost doborâtă drona de la Galați: „Am pierdut-o de pe radar la o înălțime de aproximativ 150 de metri”