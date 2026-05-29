Cum arată apartamentul lovit de dronă în Galați. Locuința a fost aproape distrusă complet

Apartamentul din Galați lovit în noaptea de joi spre vineri de o dronă rusească de tip Geran 2 a fost aproape complet distrus în urma impactului și a exploziei. Locuința aflată la etajul superior al blocului a suferit avarii majore, iar bucăți din plafon și zidărie s-au prăbușit în interior. Mediafax a surprins imagini din apartament.

Cum arată apartamentul din Galați, după incidentul cu drona prăbușită

În urma exploziei, tavanul locuinței a fost distrus aproape în totalitate, iar mai multe fragmente de beton și materiale de construcție au căzut în apartament. Mobilierul și bunurile din interior au fost afectate de incendiu și de suflul exploziei.

Zeci de oameni evacuați din bloc. În ce stare se află cei doi răniți

Cei doi locatari au fost răniți și transportați la spital. Este vorba despre o femeie de 53 de ani și un băiat de 14 ani, ambii cu arsuri și răni ușoare provocate inclusiv de cioburi de sticlă. Medicii au transmis că starea lor este stabilă și sunt în afara oricărui pericol.

Femeia este internată la Secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Județean de Urgență Galați, având arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor inferioare, precum și leziuni provocate de fragmente de sticlă.

Băiatul de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, la Secția de Chirurgie, cu arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii.

Potrivit Ministerului Sănătății, ambii pacienți sunt stabili și primesc îngrijiri de specialitate, nefiind necesar un transfer către alte unități medicale.

După incident, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din imobil. Autoritățile au intervenit rapid pentru stingerea incendiului și securizarea zonei.