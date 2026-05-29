Prima pagină » Actualitate » Cum arată apartamentul lovit de dronă în Galați. Locuința a fost aproape distrusă complet

Cum arată apartamentul lovit de dronă în Galați. Locuința a fost aproape distrusă complet

Cum arată apartamentul lovit de dronă în Galați. Locuința a fost aproape distrusă complet
Galerie Foto 17
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Apartamentul din Galați lovit în noaptea de joi spre vineri de o dronă rusească de tip Geran 2 a fost aproape complet distrus în urma impactului și a exploziei. Locuința aflată la etajul superior al blocului a suferit avarii majore, iar bucăți din plafon și zidărie s-au prăbușit în interior. Mediafax a surprins imagini din apartament.

Cum arată apartamentul din Galați, după incidentul cu drona prăbușită

În urma exploziei, tavanul locuinței a fost distrus aproape în totalitate, iar mai multe fragmente de beton și materiale de construcție au căzut în apartament. Mobilierul și bunurile din interior au fost afectate de incendiu și de suflul exploziei.

Foto: Mediafax.

Zeci de oameni evacuați din bloc. În ce stare se află cei doi răniți

Cei doi locatari au fost răniți și transportați la spital. Este vorba despre o femeie de 53 de ani și un băiat de 14 ani, ambii cu arsuri și răni ușoare provocate inclusiv de cioburi de sticlă. Medicii au transmis că starea lor este stabilă și sunt în afara oricărui pericol.

Femeia este internată la Secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Județean de Urgență Galați, având arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor inferioare, precum și leziuni provocate de fragmente de sticlă.

Băiatul de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, la Secția de Chirurgie, cu arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii.

Potrivit Ministerului Sănătății, ambii pacienți sunt stabili și primesc îngrijiri de specialitate, nefiind necesar un transfer către alte unități medicale.

După incident, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din imobil. Autoritățile au intervenit rapid pentru stingerea incendiului și securizarea zonei.

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Nicușor Dan: România va primi echipamente antidronă de la aliați și Ucraina până vor fi livrate prin SAFE/Consulatul Federației Ruse se va închide
14:40
Nicușor Dan: România va primi echipamente antidronă de la aliați și Ucraina până vor fi livrate prin SAFE/Consulatul Federației Ruse se va închide
APĂRARE Țările din flancul estic au accesat de 3 ori articolul 4 al tratatului NATO de la debutul războiului din Ucraina. Ce măsuri a decis alianța militară
13:48
Țările din flancul estic au accesat de 3 ori articolul 4 al tratatului NATO de la debutul războiului din Ucraina. Ce măsuri a decis alianța militară
SCANDALOS Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
13:00
Patrick André de Hillerin: Dacă am fi fost prinși într-un război, până acum eram morți, cu facturile achitate pe piept
REACȚIE Ciolacu acuză autoritățile de lipsă de reacție. „Adevărul nu se oprește aici/Răspunsul statului a fost sub orice critică”
12:09
Ciolacu acuză autoritățile de lipsă de reacție. „Adevărul nu se oprește aici/Răspunsul statului a fost sub orice critică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu există nicio șansă ca Nicușor Dan să ajungă la Casa Albă și să obțină poza cu Trump. România nu este importantă pentru Administrația SUA”
12:00
Ion Cristoiu: „Nu există nicio șansă ca Nicușor Dan să ajungă la Casa Albă și să obțină poza cu Trump. România nu este importantă pentru Administrația SUA”
SCANDALOS Cum promitea ministrul Miruță acum o lună că sistemul antidronă va fi gata „în câteva zile”
11:51
Cum promitea ministrul Miruță acum o lună că sistemul antidronă va fi gata „în câteva zile”
Mediafax
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
Digi24
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
Cancan.ro
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ungaria vrea România în Grupul de la Vișegrad. Avertisment din Elveția: „Să nu se folosească de acest format pentru influență”
Mediafax
Rusia a avertizat cu o zi înainte de căderea dronei la Galați. Ce l-a nemulțumit pe Putin
Click
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Cancan.ro
BREAKING! O dronă s-a prăbușit peste un bloc în Galați! EXPLOZIE, urmată de un incendiu
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Lucrurile invizibile fără de care viața oamenilor ar fi mult mai grea
FLASH NEWS Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
14:41
Premierul slovac cere deschiderea unui dialog între UE și Rusia după incidentul de la Galați
FLASH NEWS Ce anunță Volodimir Zelenski după incidentul cu drona rusească de la Galați
14:30
Ce anunță Volodimir Zelenski după incidentul cu drona rusească de la Galați
RĂZBOI Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul
14:09
Peter Magyar îl refuză pe Secretarul General al NATO: „Ungaria nu va trimite arme Ucrainei”. Ce anunță Kremlinul
CONTROVERSĂ Bulgaria „taxează“ SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia
13:58
Bulgaria „taxează“ SUA pentru că nu au aprobat eliminarea vizelor: Avioanele militare americane mai pot rămâne doar o lună pe aeroportul din Sofia
FLASH NEWS AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona
13:36
AUR răspunde atacurilor actualei puteri după ce a fost învinovățită de accidentul cu drona
FLASH NEWS Eșec major pentru Jeff Bezos: o rachetă Blue Origin a explodat în timpul unui test. Cum vor fi afectate planurile NASA de a trimite din nou oameni pe Lună
13:13
Eșec major pentru Jeff Bezos: o rachetă Blue Origin a explodat în timpul unui test. Cum vor fi afectate planurile NASA de a trimite din nou oameni pe Lună

Cele mai noi

Trimite acest link pe