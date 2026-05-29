Ciolacu acuză autoritățile de lipsă de reacție. „Adevărul nu se oprește aici/Răspunsul statului a fost sub orice critică"

Fostul premier Marcel Ciolacu critică vehement Guvernul după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, provocând evacuarea a 70 de persoane și rănirea altor două. Politicianul susține că România a fost afectată direct în propriul spațiu aerian și acuză autoritățile de lipsă de reacție.

Astfel, Marcel Ciolacu condamnă categoric agresiunea rusă, dar subliniază că adevărul nu se oprește aici.

Armata României nu a avut posibilitatea să intercepteze în siguranță drona

Liderul PSD acuză că Armata că nu a avut posibilitatea să intercepteze în siguranță drona intrată în spațiul aerian național.

Condamnăm fără echivoc agresiunea rusă, aceasta fiind consecința directă a unui război criminal pe care Rusia îl poartă cu dispreț total față de granițele și viețile oamenilor.
Dar adevărul nu se oprește aici. România a fost lovită în propriul spațiu aerian și răspunsul statului a fost, din nou, sub orice critică.
Armata României nu a avut posibilitatea să intercepteze în siguranță drona care a intrat în spațiul aerian național.

Această realitate, consideră Ciolacu, trebuie asumată politic de ministrul Apărării, Radu Miruță, pe care îl califică drept „catastrofal”. Mai mult, îl acuză că le-a dat românilor asigurări repetate că „situația este sub control”.

Ciolacu critică și absența premierului Ilie Bolojan

În mesajul său, Ciolacu critică și absența premierului Ilie Bolojan, aflat vineri într-o vizită în Republica Moldova. O numește „absență simbolică”, arătând că spune multe despre prioritățile unui guvern fără mandat deplin. Ministrul Apărării a declarat că înzestrarea armatei este prioritatea sa numărul unu de 5 luni și că România are acum, prin programul SAFE, 8 sisteme de apărare antidronă contractate. „Felicitări pentru contract. Între timp, o dronă a explodat la etajul 10 al unui bloc cu locatari înăuntru”, arată fostul premier.

Fostul premier acuză Guvernul de ipocrizie

Liderul PSD acuză guvernul de ipocrizie: este guvernul care invocă programul SAFE ca scut politic și care i-a reproșat modul în care a gestionat programul. Totuși,  și-a asumat meritele contractelor fără rezerve. „Nu poți să-ți arogi meritele și să transferi vina în funcție de conjunctură”.

Cetățenii din Galați merită mai mult.
Toți românii merită mai mult.
Iar cu Bolojan și Miruță ei primesc zilnic doar vorbe goale și dispreț total față de viețile locuitorilor acestei țări.

