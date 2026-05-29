Nicușor Dan, după ședința CSAT: Consulatul Federației Ruse se va închide/România va primi echipamente antidronă de la aliați și Ucraina până vor fi livrate prin SAFE

Președintele Nicușor Dan a anunțat primele măsuri în urma incidentului grav cu drona rusească de vineri noaptea. Șeful statului a susținut declarații de presă la finalul ședinței CSAT.

Președintele a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), vineri la ora 11.00, după gravul incident cu drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați, vineri noaptea.

Drona de la Galați a făcut parte dintr-un roi plecat din Rusia

Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și consulatul se va închide, a informat președintele. De precizat că este singurul consulat rusesc din România, Rusia fiind reprezentată oficial de Amabasada sa din București.

Am avut noaptea trecută un incident grav în care doi cetățeni au fost răniți. Întreaga responsabilitate revine Rusiei. Consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata și consulatul se va închide. Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici români care încearcă să scuze Rusia. Cetățenii români pot să vadă cine e occidental și cine mimează pro-occidentalismul. Am avut o dronă rusă Geran 2 care a plecat din Rusia, parte dintr-un roi din care doar una a ajuns pe teritoriul României.

Vreau să mulțumesc pentru solidaritate partenerilor, manifestată atât individual, cât și în cadrul formatelor UE și NATO, asta dovedește că există o solidaritate și unitate euroatlantică. Cât privește capabilitățile de apărare ale României, vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă antiaeriană care să corespundă acestui tip de incidente. Avem un parteneriat cu Ucraina pe producția comună de drone încheiat acum 3 luni. Avem un mecanism comun cu SUA și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone. Până când aceste echipamente vor veni în România, avem acorduri pentru echipamente care unele urmează să vină în curând. În discuția cu Mark Rutte am insistat pentru urgentarea livrării lor.

Șeful statului susține că suntem pregătiți pe zona de apărare civilă

Și ultimul lucru – am discutat în CSAT și de apărarea civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă, și domnul ministru de interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată – sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri, deci pe zona aceasta suntem pregătiți.

„Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional”, afrmă președintele.

România a solicitat formal NATO să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare

Șeful statului a anunțat că România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

În egală măsură, Nicușor Dan a anunțat sesizarea Consiliului de Securitate al ONU.

„România este un stat membru al NATO și nu va accepta, sub nicio formă, ca războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei să se transfere asupra cetățenilor săi. Apărarea teritoriului național și a cetățenilor României rămâne datoria mea supremă, prevăzută de Constituție. Este o datorie a cărei îndeplinire o asumăm împreună cu aliații noștri, iar astăzi, ca în fiecare zi, suntem mai puternici împreună.

Sprijinul României pentru Ucraina — politic, umanitar, militar și pe drumul integrării europene — rămâne neclintit. Cu cât Rusia continuă acest război, cu atât mai limpede devine necesitatea ca el să fie încheiat printr-o pace justă și durabilă, care să respecte suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”, subliniază Nicușor Dan.

