Afișe cu „NIGERIANUL VIOLATOR ÎN SERIE” au împânzit Bucureștiul. Val de indignare pe internet

Rene Pârșan
02 oct. 2025, 18:16, Actualitate
Afişe cu nigerianul arestat pentru că ar fi strâns de gât şi ar fi violat o prostituată au împânzit Bucureşti, cu mesajul ”Apără-ţi oraşul!”. Afişul face referire la ”violuri în serie”, iar internauţii s-au arătat revoltaţi. ”Ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş”, a scris pe Facebook un bărbat, care face referire, de asemenea, la prezumţia de nevinovăţie a persoanei, până la o condamnare definitivă. Poliţia Capitalei face anchetă pentru a depista cine a lipit afişele, fiind luate măsuri pentru înlăturarea lor.

”Băi, ce naiba se întâmplă??? Afişele astea sunt prin centrul Bucureştiului şi nimeni nu face nimic?!? Cum e posibil să se permită aşa ceva? Chiar dacă ar vorba de un «violator în serie», ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş, precizând, desigur, că e vorba despre un «migrant nigerian»”, a scris pe Facebook un bărbat, distribuind şi o fotografie cu afişele găsite prin Bucureşti, comprimă mesajele news.ro.

Filmul tărășeniei

Un bărbat nigerian, în vârstă de 30 de ani, patronul unei firme de amenajări interioare, acuzat că ar fi comis mai multe violuri în București, a fost reținut de polițiști și, ulterior, arestat de magistrați. Acum, Poliția Capitalei solicită ajutorul pentru identificarea și a altor victime.

Potrivit stiripesurse.ro, este vorba despre Edosa Marcus, un nigerian stabilit în România de opt ani.

„Un bărbat a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunii de viol, după ce a agresat sexual și fizic o femeie în propria locuință. Bărbatul a refuzat să părăsească locuința acesteia, în ciuda insistențelor, și a recurs la violență și constrângere. Din datele obținute până în acest moment, există suspiciuni că acesta ar mai fi comis fapte similare, folosind metode recurente:

  • se prezenta cu diverse pretexte (precum faptul că nu îi funcționează transferul bancar);
  • își construise o legendă credibilă pentru a înșela încrederea femeilor;
  • devenea agresiv atunci când era confruntat sau rugat să plece

Facem un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deține informații relevante să sesizeze de urgență anunța Poliția.

Aceste afişe au imaginea unui bărbat, arestat la jumătatea lunii septembrie, cu mesajul: ”Apără-ţi oraşul!”.

Bărbatul care a distribuit imaginile face referire la faptul că ”până nu îi este dovedită vinovăţia, omul ar trebui să se bucure de o prezumpţie, cum e firesc într-o pretinsă ţară europeană democratică”. ”Valul ăsta de hate e sufocant şi extremismul tot mai evident şi mai îndrăzneţ o să ducă la lucruri grave”, a mai scris bărbatul.

Poliţia Capitalei anunţă că s-au sesizat din oficiu şi au demarat verificări.

”În acest moment se desfăşoară activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. De asemenea, au fost efectuate demersuri pentru a fi îndepărtate afişele respective. Poliţia Capitalei tratează cu maximă seriozitate situaţiile de acest fel şi va continua să acţioneze ferm şi profesionist, conform normelor legale în vigoare”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Acuzațiile anchetatorilor

În 12 septembrie, un nigerian în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a strâns de gât şi a violat o prostituată, după ce a mers la o locuinţă din Sectorul 6 al Capitalei unde femeia practica prostituţia, iar aceasta i-a spus să plece când a constatat că bărbatul nu are bani să-i plătească în avans serviciile prestate.

Ulterior, anchetatorii din Bucureşti, având suspiciuni că nigerianul ar mai fi comis fapte similare, folosind cam acelaşi mod de operare, au făcut apel la posibilele victime să sesizeze autorităţile.

