Nigerianul arestat preventiv după ce a fost acuzat că a violat cel puțin o prostituată din București le-a explicat polițiștilor ce făcea în România și care este punctul lui de vedere față de faptele pentru care este acuzat. Bărbatul se consideră complet nevinovat pentru viol, însă admite că ar putea fi numit „un mic escroc”.

Imigrantul nigerian, în vârstă de 30 de ani, arestat preventiv, vineri, pentru viol, ar fi dat în fața anchetatorilor români o declarație uluitoare, în care a explicat că se consideră nevinovat pentru infracțiunea de viol.

Acesta a fost reținut după ce a fost acuzat că a violat o prostituată într-un apartament din Sectorul 6. Conform anchetatorilor, la data de 8 septembrie, bărbatul ar fi contactat-o după ce i-a găsit numărul de telefon pe un site de anunțuri matrimoniale.

Marcus Edosa, declarații halucinante

După ce nigerianul a ajuns în apartament, femeia i-a spus că trebuie să plătească înainte. Surse din rândul anchetatorilor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Marcus Edosa i-ar fi spus că nu are bani decât pe card, însă poate achita cu ajutorul unei aplicații de pe telefonul mobil.

Prostituata i-ar fi dat numărul de cont, doar că africanul doar s-ar fi prefăcut că îi transferă banii. Când și-a dat seama că omul nu are bani, femeia l-ar fi poftit afară. Atunci, clientul a devenit agresiv și i-ar fi spus că „nu a bătut atâta drum ca să vină degeaba”, după care ar fi lovit-o, ar fi imobilizat-o și ar fi violat-o.

Adus la audieri de către polițiștii bucureșteni, Marcus Edosa s-ar fi arătat nelămurit față de acuzația de viol. El ar fi menționat faptul că nu crede că ceea ce a făcut el se poate numi viol atâta timp cât „nu a apucat” să încheie actul, iar femeia era „o prostituată care se ocupa oricum cu întreținerea de relații sexuale”.

Africanul „bogat”, muncea cu ziua pe șantier

Legat de activitatea sa pe teritoriul României, africanul a prezentat documente de ședere valabile și a povestit că se afla de opt ani în țara noastră. Acesta fusese căsătorit cu o româncă, însă, după divorț ar fi intrat în depresie. Acesta și-a deschis o firmă de amenajări interioare, „Bogat Worldwide SRL” și poza în milionar pe platformele de socializare.

Cu toate acestea, spun surse din anchetă, Marcus Edosa ar fi recunoscut că, în realitate, muncea cu ziua pe diferite șantiere, acolo unde era nevoie de mână de lucru necalificată.

Surse apropiate anchetei au afirmat că africanul este bănuit de cel puțin încă un viol, pe care l-ar fi comis în același mod, cu numai câteva zile înainte de cel din Sectorul 6. În acest sens, ar fi fost deja depusă o plângere.

