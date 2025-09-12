Prima pagină » Actualitate » Un nigerian din București, patronul unei firme de amenajări interioare, e acuzat de mai multe VIOLURI. Poliția încearcă acum identificarea victimelor

Un nigerian din București, patronul unei firme de amenajări interioare, e acuzat de mai multe VIOLURI. Poliția încearcă acum identificarea victimelor

12 sept. 2025, 23:41, Actualitate
Un nigerian din București, patronul unei firme de amenajări interioare, e acuzat de mai multe VIOLURI. Poliția încearcă acum identificarea victimelor
Edosa Marcus, cetățeanul nigerian acuzat de mai multe violuri în București

Un bărbat nigerian, în vârstă de 30 de ani, patronul unei firme de amenajări interioare, acuzat că ar fi comis mai multe violuri în București, a fost reținut de polițiști și, ulterior, arestat de magistrați. Acum, Poliția Capitalei solicită ajutorul pentru identificarea și a altor victime.

Potrivit stiripesurse.ro, este vorba despre Edosa Marcus, un nigerian stabilit în România de opt ani.

„Un bărbat a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunii de viol, după ce a agresat sexual și fizic o femeie în propria locuință. Bărbatul a refuzat să părăsească locuința acesteia, în ciuda insistențelor, și a recurs la violență și constrângere. Din datele obținute până în acest moment, există suspiciuni că acesta ar mai fi comis fapte similare, folosind metode recurente:

  • se prezenta cu diverse pretexte (precum faptul că nu îi funcționează transferul bancar);
  • își construise o legendă credibilă pentru a înșela încrederea femeilor;
  • devenea agresiv atunci când era confruntat sau rugat să plece

Facem un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deține informații relevante să sesizeze de urgență Poliția.

Sunați la 112 sau adresați-vă celei mai apropiate secții de poliție.

Poliția Capitalei, împreună cu procurorul de caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibile victime.

Reiterăm angajamentul nostru ferm de a proteja cetățenii și de a acționa prompt împotriva oricărei forme de violență. Suntem permanent în sprijinul comunității și încurajăm toate persoanele aflate în situații vulnerabile să aibă încredere și să se adreseze autorităților”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

La data de 10 septembrie 2025, poliţiştii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale – Sector 6 au reținut un bărbat, în vârstă de 30 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de viol, distrugere și violare de domiciliu.

Cu două zile înainte, polițiștii Capitalei fuseseră sesizați, printr-un apel la 112, de către o tănără în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 6, un bărbat, pe care l-ar fi primit în locuință, ar fi agresat-o fizic și ar fi întreținut relații sexuale împotriva voinței acesteia.

Polițiștii Capitalei s-au deplasat la fața locului și au demarat investigațiile, iar un echipaj de prim-ajutor i-a acordat persoanei vătămate primele îngrijiri medicale.

În urma activităților de cercetare penală, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un bărbat, în vârstă de 30 de ani, cetățean străin.

Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 8 septembrie 2025, după ce bănuitul s-ar fi deplasat la imobilul din Sectorul 6, pentru a întretine relații sexuale cu tânăra, aceasta i-ar fi solicitat să părăsească imobilul, înainte de a întreține acte sexuale cu bărbatul, ca urmare a faptului că acesta nu ar fi achitat în avans contravaloarea serviciilor.

În acest context, bănuitul ar fi exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate și ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta, împotriva voinței tinerei, refuzând să părăsească imobilul la solicitarea repetată a persoanei vătămate.

De asemenea, bărbatul i-ar fi aruncat telefonul mobil, provocându-i distrugeri.

Astfel, la data de 10 septembrie 2025, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1, bănuitul a fost depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 11 septembrie 2025, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, distrugere și violare de domiciliu.

Colaj foto: Facebook

Citește și

IMOBILIARE Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, dezvăluie în premieră POVESTEA din spatele afacerii lor
22:48
Fondatorii One United Properties, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, dezvăluie în premieră POVESTEA din spatele afacerii lor
ANCHETĂ O femeie din Iași s-a ales cu dosar penal, sub acuzația de UCIDERE a animalelor cu intenție. Ce a făcut suspecta
22:26
O femeie din Iași s-a ales cu dosar penal, sub acuzația de UCIDERE a animalelor cu intenție. Ce a făcut suspecta
VIDEO Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
22:10
Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu
IMOBILIARE 20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
21:36
20% din BLOCURILE construite în ultimii 5 ani în România au fost în București, în special în cartierele de la periferie. Cât costă metrul pătrat
VIDEO POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”
20:59
POVESTEA lui Mohamed, egipteanul cucerit de România, care acum lucrează într-o piață de legume din Gherla: „Nu mă duc în altă parte”
EXTERNE În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
20:15
În loc să se predea, Tyler Robinson – presupusul asasin al lui Charlie Kirk – ar fi amenințat cu SINUCIDEREA după ce tatăl său l-a confruntat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
Imagini greu de privit. Un șofer din Vrancea accelerează și lovește intenționat un câine care alerga în fața mașinii lui
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Autorul asasinatului lui Charlie Kirk a fost prins! Tânărul de 22 de ani a fost predat autorităților de propriul tată, polițist cu experiență de peste trei decenii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Evz.ro
Controversă aprinsă după asasinarea lui Charlie Kirk: O „carte” a apărut cu o zi înainte. Amazon a retras anunțul
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
RadioImpuls
Roxana Blagu suferă în tăcere de aproape 13 ani! Vedeta încearcă în zadar să-și recupereze fiica: „Și dacă am speranțe, timpul acesta nu ni-l mai dă nimeni înapoi”. Cele două au rupt orice legătură după ce artista s-a despărțit de tatăl Oanei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Cum ajută Inteligența Artificială fermierii afectați de schimbările climatice?
EXTERNE Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins
22:17
Ca să scape de ÎNCHISOARE, șeful Ferrari a plătit aproape 200 de milioane de euro statului italian. Cu ce a fost prins
EXTERNE Trump anunță oficial că se va ocupa de Soros. De ce îl acuză președintele SUA
22:14
Trump anunță oficial că se va ocupa de Soros. De ce îl acuză președintele SUA
POLITICĂ Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari
21:32
Angajații noștri, cu angajații lor. Pe lângă cei 464 de parlamentari, LUNAR cheltuim 1 milion euro pentru șoferi, asistenți, cabinete de parlamentari
EXTERNE De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
21:23
De ce par neverosimile imaginile cu dronele rusești din Polonia? S-au născut deja o grămadă de conspirații, dar explicația e foarte simplă
EXTERNE Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București
21:06
Ironia diplomației. După războiul declanșat cu China, Țoiu l-a primit pe ambasadorul chinez acreditat la București
VIDEO O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne
20:42
O tânără de 21 de ani, victimă a unui accident, și-a recăpătat mobilitatea cu ajutorul terapiei moderne