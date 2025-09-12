Un nigerian din București, patronul unei firme de amenajări interioare, e acuzat de mai multe VIOLURI. Poliția încearcă acum identificarea victimelor

Un bărbat nigerian, în vârstă de 30 de ani, patronul unei firme de amenajări interioare, acuzat că ar fi comis mai multe violuri în București, a fost reținut de polițiști și, ulterior, arestat de magistrați. Acum, Poliția Capitalei solicită ajutorul pentru identificarea și a altor victime.

Potrivit stiripesurse.ro, este vorba despre Edosa Marcus, un nigerian stabilit în România de opt ani.

„Un bărbat a fost arestat preventiv pentru comiterea infracțiunii de viol, după ce a agresat sexual și fizic o femeie în propria locuință. Bărbatul a refuzat să părăsească locuința acesteia, în ciuda insistențelor, și a recurs la violență și constrângere. Din datele obținute până în acest moment, există suspiciuni că acesta ar mai fi comis fapte similare, folosind metode recurente: se prezenta cu diverse pretexte (precum faptul că nu îi funcționează transferul bancar);

își construise o legendă credibilă pentru a înșela încrederea femeilor;

devenea agresiv atunci când era confruntat sau rugat să plece Facem un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deține informații relevante să sesizeze de urgență Poliția. Sunați la 112 sau adresați-vă celei mai apropiate secții de poliție. Poliția Capitalei, împreună cu procurorul de caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibile victime. Reiterăm angajamentul nostru ferm de a proteja cetățenii și de a acționa prompt împotriva oricărei forme de violență. Suntem permanent în sprijinul comunității și încurajăm toate persoanele aflate în situații vulnerabile să aibă încredere și să se adreseze autorităților”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

La data de 10 septembrie 2025, poliţiştii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale – Sector 6 au reținut un bărbat, în vârstă de 30 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de viol, distrugere și violare de domiciliu.

Cu două zile înainte, polițiștii Capitalei fuseseră sesizați, printr-un apel la 112, de către o tănără în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 6, un bărbat, pe care l-ar fi primit în locuință, ar fi agresat-o fizic și ar fi întreținut relații sexuale împotriva voinței acesteia.

Polițiștii Capitalei s-au deplasat la fața locului și au demarat investigațiile, iar un echipaj de prim-ajutor i-a acordat persoanei vătămate primele îngrijiri medicale.

În urma activităților de cercetare penală, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un bărbat, în vârstă de 30 de ani, cetățean străin.

Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 8 septembrie 2025, după ce bănuitul s-ar fi deplasat la imobilul din Sectorul 6, pentru a întretine relații sexuale cu tânăra, aceasta i-ar fi solicitat să părăsească imobilul, înainte de a întreține acte sexuale cu bărbatul, ca urmare a faptului că acesta nu ar fi achitat în avans contravaloarea serviciilor.

În acest context, bănuitul ar fi exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate și ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta, împotriva voinței tinerei, refuzând să părăsească imobilul la solicitarea repetată a persoanei vătămate.

De asemenea, bărbatul i-ar fi aruncat telefonul mobil, provocându-i distrugeri.

Astfel, la data de 10 septembrie 2025, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1, bănuitul a fost depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 11 septembrie 2025, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, distrugere și violare de domiciliu.

Colaj foto: Facebook