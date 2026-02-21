Peste 3.200 de francezi naționaliști și conservatori au mărșăluit sâmbătă în sudul orașului Lyon, sub supravegherea forțelor de ordine, pentru a-i aduce un omagiu activistului naționalist Quentin Deranque. Manifestanții acuză că activistul a fost ucis cu sânge rece de către un grup de socialiști radicali.

Potrivit France24, poliția a efectuat mai multe arestări – au fost vizați suspecți care au făcut salutul nazist, jigniri rasiste și homofobe pe durata procesiunii. Mulți dintre manifestanți au scandat sloganul „Justiție pentru Quentin” și „Antifa asasin”.

Considerat „Charlie Kirk” al Franței, tânărul de 23 de ani a murit pe 14 februarie 2026, din cauza rănilorprovocate la cap după ciocnirile violente petrecute între o grupare ultranaționalistă franceză și un grup de socialiști radicali. Era student la facultatea de matematică a Univetsității din Lyon, un conservator și un catolic devotat.

Înainte de începerea mitingului, președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la calm și a anunțat că guvernul se pregătește să poarte discuții săptămâna viitoare despre acțiunile grupărilor violente.

