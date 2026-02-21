Mașinile second-hand din Europa cu cel mai manipulat kilometraj. Românii le conduc adesea

În ciuda controalelor legale de la stațiile de inspecție auto și a istoricului din ce în ce mai detaliat al vehiculelor, cumpărarea unei mașini second-hand prezintă încă unele riscuri. Cea mai bună modalitate de a umfla valoarea unui vehicul second-hand este să se declare un kilometraj mult mai mic decât cel real, iar indiferent dacă kilometrajele sunt analogice sau digitale, există întotdeauna cineva dispus să reducă kilometrajul parcurs de o mașină, scrie El Economista.

Spre exemplu, compania de date auto carVertical, care operează în 37 de țări, a realizat al șaselea studiu pentru a determina ce modele de mașini second-hand vândute în Spania în 2025 au avut cel mai mult kilometraj manipulat. Acest studiu a fost realizat prin analizarea rapoartelor istoricului de service al vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei între ianuarie și decembrie 2025, grupând aceste înregistrări după marcă și model pentru analiză și clasificare în procente.

Acest studiu dezvăluie două constatări cheie: modelele cu cele mai mari rate de manipulare, exprimate procentual, și cele cu cele mai exagerate reduceri de kilometraj. În primul caz, este surprinzător să constatăm că, dintre mașinile second-hand vândute în Spania anul trecut, Ford Mustang a prezentat cea mai mare rată de manipulare, deși reducerea medie a kilometrajului a fost de puțin peste 34.000 km. La polul opus se află Mercedes-Benz Clasa V, cu doar 3,1% din unități manipulate, dar unde reducerea medie a depășit 186.000 km.

Dacă luăm în considerare rezultatele obținute în urma acestui studiu în toate țările europene în care carVertical operează, diferențele față de Spania în ceea ce privește modelele sunt izbitoare. Toyota Prius se află în fruntea listei celor mai manipulate modele din Europa, cu 14,3%, urmat de Audi A8 (12,2%) și Volvo V70 (9,3%), cu rate de falsificare semnificativ mai mari decât cele constatate la mașinile second-hand vândute în Spania.