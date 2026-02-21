Miruță ridică în slăvi programul SAFE. „Nu luăm vechituri, luăm tehnologie, luăm bani, producem în România”

Ministrul Apărării Naționale (MApN), Radu Miruță, ridică în slăvi programul SAFE, prin internediul unui mesaj video, postat pe Facebook. „Nu luăm vechituri, luăm tehnologie, luăm bani, producem în România”, spune acesta.
„Demontăm astăzi un alt fake news care se împinge pe măsură ce discutăm despre SAFE… și anume că luăm vechituri de la nemți, luăm vechituri de la francezi. Nu! Luăm banii de la SAFE și aducem tehnologie modernă în platformele pe care statul român le are și unde, cândva, producea armament performant. Și aducem tehnologia din companiile care vor și se uită la banii pe care noi îi avem prin SAFE. Vom avea niște produse moderne pentru Armata Română, vom avea capacitate suplimentară de producție în România, vom avea locuri de muncă în România și vom folosi deștept acest instrument pentru ca tehnologia care astăzi ne lipsește să fie adusă prin obligația pe care statul român o pune acestor companii acolo unde angajații noștri astăzi nu lucrează cu tehnologie de ultimă generație. Nu luăm vechituri, luăm tehnologie, luăm bani, producem în România. Știu, pare ireal că până acum nu s-a întâmplat asta”, afirmă Radu Miruță.
Întrebat de Gândul ce firme românești beneficiază de cele aproape 17 miliarde de euro din programul SAFE, Radu Miruță nu a știut să nominalizeze nici măcar o firmă
Gafa ministrului Miruță într-un interviu televizat. A vorbit despre „interesele dobânzii” în programele de înarmare. La ce se referea, de fapt
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie cer reînarmarea Europei. „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”
Ministrul Miruță s-a întâlnit cu comisarul european pentru Apărare și Spațiu. Zilele trecute, Miruță spunea că vrea să cumpere un satelit împreună cu mai multe țări