Prima pagină » Actualitate » Miruță ridică în slăvi programul SAFE. „Nu luăm vechituri, luăm tehnologie, luăm bani, producem în România”

21 feb. 2026, 21:25, Actualitate
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță

Ministrul Apărării Naționale (MApN), Radu Miruță, ridică în slăvi programul SAFE, prin internediul unui mesaj video, postat pe Facebook. „Nu luăm vechituri, luăm tehnologie, luăm bani, producem în România”, spune acesta.

„Demontăm astăzi un alt fake news care se împinge pe măsură ce discutăm despre SAFE… și anume că luăm vechituri de la nemți, luăm vechituri de la francezi. Nu! Luăm banii de la SAFE și aducem tehnologie modernă în platformele pe care statul român le are și unde, cândva, producea armament performant. Și aducem tehnologia din companiile care vor și se uită la banii pe care noi îi avem prin SAFE. Vom avea niște produse moderne pentru Armata Română, vom avea capacitate suplimentară de producție în România, vom avea locuri de muncă în România și vom folosi deștept acest instrument pentru ca tehnologia care astăzi ne lipsește să fie adusă prin obligația pe care statul român o pune acestor companii acolo unde angajații noștri astăzi nu lucrează cu tehnologie de ultimă generație. Nu luăm vechituri, luăm tehnologie, luăm bani, producem în România. Știu, pare ireal că până acum nu s-a întâmplat asta”, afirmă Radu Miruță.

Blindate Pirahna 5 Cobra / FOTO – Caracter ilustrativ

