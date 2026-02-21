Intră Venezuela într-o nouă epocă după capturarea lui Maduro? 80 de deținuți politici au fost eliberați în urma unei amnistii

După 27 de ani de conducere autoritară, Venezuela pare că se pregătește să intre într-o nouă epocă la aproape două luni după capturarea fostului dictator Nicolas Maduro de către forțele SUA.

În urma unei amnistii, sute de deținuți politici vor fi eliberați, scrie CNN. Sâmbătă, 80 de deținuți politici au fost eliberați din închisori.

„Un total de 80 de deținuți politici au fost eliberați sâmbătă în Venezuela în cadrul recentei amnistii”, a declarat președintele Parlamentului, Jorge Rodriguez (foto sus).

Sursa Foto: Adunarea Națională

Autorul recomandă:A trecut o lună de la capturarea lui Nicolas Maduro. Ce s-a ales de Venezuela, țara de baștină a lui Simon Bolivar