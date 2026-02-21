Prima pagină » Actualitate » De ce nu e bine să pui leuștean în toate ciorbele sau în anumite supe. Explicațiile specialiștilor în gastronomie sunt clare

Leușteanul este unul dintre cele mai iubite zarzavaturi din bucătăria românească, dar dacă e folosit greșit poate strica gustul ciorbei, scrie csid.ro. Specialiștii în gastronomie explică în ce preparate este recomandat, când trebuie adăugat și ce cantitate face diferența dintre o aromă plăcută și una prea intensă.

Ciorbele și supele, aromate, consistente și reconfortante, ocupă un loc special în bucătăria din țara noastră. Totuși, aceiași specialiști atrag atenția că anumite ingrediente, folosite greșit, pot ruina gustul final fără să ne dăm seama, iar printre ele se numără și leușteanul.

Este apreciat pentru aroma sa intensă și beneficiile pentru sănătate, dar nu e potrivit pentru orice tip de ciorbă. Are un gust puternic, care poate acoperi aromele delicate ale altor ingrediente, dacă este folosit în exces sau în combinații nepotrivite.

De ce să nu pui leuștean în orice ciorbă

Leușteanul este cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare, antibacteriene, antivirale și antifungice. Mai mult, stimulează funcția hepato-biliară, are efect diuretic, tonic-aperitiv, crește pofta de mâncare, combate steatoza ficatului și poate ajuta la reglarea ciclului menstrual.

Dar, cu toate acestea, din punct de vedere culinar, folosirea lui trebuie făcută cu discernământ.

Specialiștii în gastronomie recomandă leușteanul mai ales în ciorbele consistente, precum cele de pui, fasole, vită sau salată verde.

Dar în supele fine sau în ciorbele cu arome delicate, precum cele de legume ușoare sau de pește, leușteanul poate dezechilibra gustul, devenind prea dominant.

Momentul potrivit face diferența

Un alt detaliu important este momentul în care este adăugat leușteanul, chefii cu experiență spunând că frunzele trebuie puse cu aproximativ 10 minute înainte de a opri focul. Astfel, aroma se păstrează proaspătă și plăcută, fără să devină amară sau prea intensă.

Dar la fel de importantă este și cantitatea de leuștean. Având un gust foarte puternic, doar câteva frunze sunt suficiente pentru a parfuma întreaga oală de ciorbă. Excesul, în schimb, poate transforma un preparat gustos într-unul greu de mâncat.

Alternative mai ușoare

Dacă vrei să eviți riscul de a strica gustul, leușteanul poate fi înlocuit cu frunze de țelină sau cu pătrunjel, care oferă prospețime și aromă, fără să domine preparatul.

Țelină cu frunze / Sursă foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

În concluzie, leușteanul rămâne o plantă valoroasă, atât din punct de vedere culinar, cât și medicinal, dar cheia constă în folosirea sa corectă.

Așadar, adăugat la momentul ideal și în cantitate moderată, poate transforma un preparat banal într-unul cu adevărat savuros.

