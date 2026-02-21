Cine poate primi bonuri de masă în 2026 și cât valorează un tichet pe zi. Este un beneficiu extrasalarial foarte apreciat de angajați

Bonurile de masă reprezintă unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale pentru angajații din România. Ele oferă, printre altele, un sprijin în acoperirea cheltuielilor cu alimentația pe parcursul programului de lucru.

Cu toate acestea, tichetele nu reprezintă un drept automat, acordarea lor fiind condiționată de decizia companiei de a le include în pachetul salarial, notează Digi 24.

Chiar și atunci când un salariat îndeplinește condițiile legale, tichetele se acordă efectiv doar dacă angajatorul decide acest lucru, respectând plafonul legal și regulile fiscale în vigoare.

Principalii beneficiari pot fi angajații cu contract individual de muncă, pe normă întreagă sau part-time, pentru zilele lucrate efectiv.

În sectorul public, funcționarii și angajații instituțiilor de stat pot primi tichete de masă, dar acest lucru depinde de regulamentul intern și de buget, astfel că beneficiul nu este garantat.

De asemenea, angajații care lucrează în regim de tele muncă sau au mai multe contracte pot beneficia de tichete doar pentru contractul declarat ca principal și în baza deciziei angajatorului.

Ce sunt tichetele de masă

De asemenea, tichetele de masă rămân un instrument flexibil pentru firme, utilizat pentru a motiva echipa și a contura un mediu de lucru mai atractiv, adaptat nevoilor angajaților.

Sunt niște bilete de valoare acordate angajaților lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Tichetele pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare și care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de lege cu unitățile emitente de tichete de masă.

Ele trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea acestora pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

Valoarea tichetelor de masă în 2026

Salariatul poate utiliza lunar un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate, iar valoarea acestora este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

Însă, tichetele nu se aplică pentru concedii, sărbători legale sau perioade de șomaj tehnic.

Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025 și pe tot parcursul anului 2026, valoarea maximă nominală a unui tichet de masă este de până la 45 lei pe zi lucrătoare. Limita a fost stabilită prin Legea nr. 201/2025, publicată în Monitorul Oficial la 28 noiembrie 2025.

Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni:

a) numele și adresa emitentului;

b) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;

c) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;

d) numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă.

