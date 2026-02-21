Elena Udrea, blocată, din cauza viscolului. Cum s-a fotografiat alături de fiica ei, Eva

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a făcut astăzi o postare, pe pagina oficială de Facebook, care a strâns mii de reacții și comentarii.

Se pare că aceasta a fost blocată din cauza viscolului, în Corbeanca. Însă, a găsit rapid ceva „frumos de facut”, după cum ea însăși mărturisește. Mai exact, aceasta a postat pe Facebook o imagine în care apare alături de fiica sa, Eva, la sala de fitness. Cele două mergeau pe banda de alergat, iar poza le-a surprins în această ipostază.

„Daca viscolul și primăria mă țin blocată în Corbeanca, am găsit ceva frumos de făcut. Prima ieșire la sală împreună cu Eva. Poate așa mă țin și eu de sport…”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Amintim că, Elena Udrea a fost eliberată condiționat din închisoare în vara anului 2025. La 17 iulie 2025, Tribunalul Prahova a decis ca fosta „Blondă de la Cotroceni” să eliberată. Condamnată la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”, aceasta a ispășit 3 ani și 10 luni din pedeapsă.

