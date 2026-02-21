Prima pagină » Actualitate » Elena Udrea, blocată, din cauza viscolului. Cum s-a fotografiat alături de fiica ei, Eva

Elena Udrea, blocată, din cauza viscolului. Cum s-a fotografiat alături de fiica ei, Eva

21 feb. 2026, 20:48, Actualitate
Elena Udrea, blocată, din cauza viscolului. Cum s-a fotografiat alături de fiica ei, Eva

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a făcut astăzi o postare, pe pagina oficială de Facebook, care a strâns mii de reacții și comentarii.

Se pare că aceasta a fost blocată din cauza viscolului, în Corbeanca. Însă, a găsit rapid ceva „frumos de facut”, după cum ea însăși mărturisește. Mai exact, aceasta a postat pe Facebook o imagine în care apare alături de fiica sa, Eva, la sala de fitness. Cele două mergeau pe banda de alergat, iar poza le-a surprins în această ipostază.

„Daca viscolul și primăria mă țin blocată în Corbeanca, am găsit ceva frumos de făcut. Prima ieșire la sală împreună cu Eva. Poate așa mă țin și eu de sport…”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Amintim că, Elena Udrea a fost eliberată condiționat din închisoare în vara anului 2025. La 17 iulie 2025, Tribunalul Prahova a decis ca fosta „Blondă de la Cotroceni” să eliberată. Condamnată la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”, aceasta a ispășit 3 ani și 10 luni din pedeapsă.

Autorul recomandă:

Cine este noua „Elena Udrea” de la Cotroceni. Blonda din umbra lui Nicușor Dan, care îl ținea în „picioare” pe fostul primar, ar putea trage toate sforile în Administrația Prezidențială

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”
19:59
Diana Buzoianu susține tăierile de 10% la Ministerul Mediului: „Mă uit la această țintă ca la o oportunitate”
REACȚIE CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”
19:43
CTP îi pune față în față pe „Nicu Fantasticu” și „Mica Maia”. „Anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan”
ULTIMA ORĂ Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
19:31
Mai multe baloane de tenis din București s-au prăbușit din cauza zăpezii din ultimele zile. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie strivit. Imagini exclusive cu terenurile puse la pământ
VIDEO Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
19:18
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
INEDIT Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro
19:14
Un pensionar și-a cumpărat casă cu 95.000 de euro. Motivul pentru care a fost nevoit să o vândă cu doar… 2 euro
FLASH NEWS Ciprian Ciucu acuză politizarea STB. „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”
19:01
Ciprian Ciucu acuză politizarea STB. „S-au adunat foarte mulţi angajaţi susţinuţi de unul sau de altul”
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Remarcile unei tinere venite de la capătul lumii să studieze în București. „Partea cea mai dificilă e gândul la întoarcerea acasă”
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
O eroare în măsurarea supernovelor ar putea duce la rezolvarea misterului energiei întunecate

Cele mai noi

Trimite acest link pe