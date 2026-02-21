Prima pagină » Actualitate » Orașul din România care riscă să dispară de pe hartă. Localnicii mor într-un ritm alert, iar populația este într-o scădere continuă

Orașul din România care riscă să dispară de pe hartă. Localnicii mor într-un ritm alert, iar populația este într-o scădere continuă
Un oraș din județul Teleorman riscă să rămână complet fără populație pentru că numărul locuitorilor scade constant.

Este vorba despre Zimnicea, unde se nasc doar 4,5 copii la mia de locuitori, în timp ce 1.600 de persoane mor în fiecare an, potrivit Click.

Numai în ultimul deceniu, undeva în jur de 50.000 de teleormăneni s-au stins din viață, iar problema este accentuată și de migrația spre marile orașe sau spre țările occidentale.

Problemele  au început cu aproape cinci decenii în urmă, când aproximativ 90% din oraș a fost distrus complet de cutremurul din 1977. De aici au apărut și zvonuri care spuneau că orașul ar fi fost distrus intenționat.

Totuși, la două zile după cutremur, Nicolae Ceaușescu a decretat reconstrucția orașului, ce avea să se întindă pe 300 de hectare, față de cele 900, de până atunci.

47 de ani de la cutremurul din 1977. Cum a fost demolat un întreg oraș pentru vizita lui Nicolae Ceaușescu

Zimnicea, după cutremurul din 1977

Casele au fost înlocuite de blocuri, iar orașul Zimnicea a început să arate în forma pe care o are și în ziua de astăzi. Doar că, după Revoluția din 1989, orașul a început să se confrunte cu un declin demografic, iar foarte mulți locuitori au plecat în străinătate de-a lungul anilor.

Migrația din acest oraș este de 0,74 la mie, în timp ce rata șomajului este de aproximativ 8,1%. În tot acest timp, scăderea natalității și creșterea mortalității au creat și mai multe probleme demografice acestui oraș din județul Teleorman.

