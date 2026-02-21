Mai mulți internauți și streameri renunță la conturile lor de Discord după ce compania a introdus verificarea obligatorie a cărții de identitate

Compania Discord Inc. a anunțat luni, 9 februarie 2026, că va introduce controversata măsură de verificare a vârstei prin solicitarea fotografiei cu cartea de identitate sau selfie pe platforma de socializare Discord. Scopul: toți internauții trebuie să demonstreze că sunt adulți.

Este o măsură similară cu cele impuse de Franța în implementat unor măsuri stricte pentru a interzice accesul minorilor la site-uri cu conținut erotic sau Marea Britanie, care a introdus măsura obligatorie de verificarea vârstei pentru accesul la rețelele de socializare. Guvernele mai multor țări propun interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare.

„Pentru cei mai mulți adulți, verificarea vârstei nu va fi necesară, deoarece modelul de inferență a vârstei utilizează informații despre cont, de la vechimea contului la datele despre dispozitiv (pe care este instalată aplicația) și activitatea utilizatorului”, a declarat pentru The Verge Savannah Badalich, șefă a politicii globale din partea companiei Discord Inc.

Utilizatorii trebuie să demonstreze că au peste 18 ani

Însă, utilizatorii care nu demonstrează că sunt majori nu vor mai putea accesa serverele și canalele restricționate după criterii de vârstă. De asemenea, vor primi atenționări de fiecare dată când vor primi sau vor da cereri de prietenie cu utilizatori străini. Mesageriile directe și serverele fără restricție de vârstă vor funcționa normal.

Mulți internauți și chiar streameri nu sunt de acord cu măsura și vor să renunțe la utilizarea platformei populare pentru mesagerie instantă, apeluri video/vocale, servere și canale private, fiind în special folosită de pasionații de jocuri video. Discord, care poate fi instalat pe PC și telefoane, a înregistrat 150 de milioane de uilizatori activi pe lună în 2024.

Majoritatea utilizatorilor de Discord nu doresc să-și pună datele personale la dispoziția companiei

Un creator de conținut, care are pe serverul său 60.000 de membri, s-a declarat îngrijorat.

„Mulți oameni folosesc lumea virtuală ca un loc unde să discute multe subiecte controversate pe care nu le-ar putea discuta cu oameni în viața reală. Nu vreau să-mi trimit cartea de identitate la Discord la ce trecut au – nu am încredere în ei”.

Recent, Discord a trecut printr-un scandal după ce s-a raportat că date personale de 1,5 TB și 2 milioane de fotografii ale unor utilizatori au fost sparte. Discord a admis că fotografiile cu cărțile de identitate a 70.000 de utilizatori au fost scurse după un atac cibernetic. Un streamer britanic, cu 5,2 milioane de abonați pe Twitch și 2,7 milioane pe YouTube, spune că nu are încredere în Discord că i-ar putea gestiona datele personale.

„Cred că este un precedent periculos pentru companiile social media să solicite scanări 3D ale chipului tău sau cărțile de identitate, fără a fi aisgurat că informațiile sunt protejate sau stocate”, a declarat el pentru BBC.

Un alt utilizator s-a plâns că:

„Trăim într-o vreme când companii ca Discord pot distribui date unor agenții federale de stat, ca cele din SUA, pentru propriul beneficiu”.

Din martie 2026, Discord va solicita fotografii cu cărțile de identitate sau selfie-uri de la toți utilizatorii noi pentru a avea acces la toate funcțiile și canalele platformei. Compania susține că scanările faciale vor fi folosite doar pentru a determina vârsta persoanei și vor fi șterse imediat.

Ce alternative există la Discord?

Unicord;

TeamSpeak;

Signal;

Matrix (platformă de chat);

Mumble;

Slack;

Sursa Foto: Discord

Autorul recomandă: 15 ani de ÎNCHISOARE pentru militarul american care a divulgat informații secrete de la Pentagon