Fritz fixează linia roșie în negocierile pe buget. „Nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, cu impozitare progresivă”

Dominic Fritz, liderul USR, a declarat, sâmbătă sera, într-un interviu pentru Antena 3, că linia roșie cu privire la negocierile din coaliție pe tema bugetului pe anul 2026 este „fără datorii noi”. De asemenea, acesta a subliniat că trebuie tăiate cheltuielile din administrația publică.

Liderul USR a transmis că negocierea bugetului nu va fi una ușoară pentru că fiecare partid va încerca „să tragă plapuma pe el”. Dominic Fritz a mai spus că nu este de acord ca taxele să fie crescute pentru clasa de mijloc, cu impozitarea progresivă propusă de PSD.

„Linia roșie pentru USR este fără datorii noi (…) Nu va fi ușor la negocierea bugetului. Fiecare va încerca să tragă plapuma pe el. Întrebarea mea pentru toate aceste idei este cine plătește? Nu sunt de acord să o facem pe datorie, să plătim cheltuielile curente cu bani pe care nu-i avem. Nici nu sunt de acord să creștem taxele pentru clasa de mijloc, cu impozitare progresivă propusă dePSD, ca să faci cadouri electorale”, a declarat Dominic Fritz.

De asemenea, Fritz a mai spus că trebuie tăiate cheltuielile din administrația publică și a transmis că este nevoie ca mediul de afaceri să aibă o predictibilitate și a transmis că nu este de acord ca deficitul să fie crescut.

„Unde tai din sinecuri? Asta vreau să văd. Când vedem tăierile astea atunci puntem să ne întrebăm cum vom cheltui aceste miliarde. Dacă ne băgăm într-o investiție să știm ce taxe plătim. Aș fi de acord cu un moratoriu semnat de partidele politice că nu vor crește taxele nici anul acesta nici anul viitor”, a mai spus liderul USR.

