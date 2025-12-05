Prima pagină » Actualitate » Al 13-lea salariu pentru menajere și badante în Italia. Cât trebuie să primească în 2025 și până la ce dată

Al 13-lea salariu pentru menajere și badante în Italia. Cât trebuie să primească în 2025 și până la ce dată

05 dec. 2025, 10:38, Actualitate
Al 13-lea salariu pentru menajere și badante în Italia. Cât trebuie să primească în 2025 și până la ce dată
FOTO - Caracter ilustrativ

Badantele, menajerele și alți lucrători din sectorul domestic din Italia urmează să primească în decembrie 2025 cel de-al 13-lea salariu, așa-numita „tredicesima”, în limba italiană.

Al 13-lea salariu pentru lucrătorii domestici este un drept recunoscut de contractele colective, scrie publicația italiană Money și se calculează, în principiu, la fel ca pentru restul angajaților: în funcție de lunile lucrate în cursul anului, dar cu o particularitate importantă – în sumă se include și indemnizația pentru hrană și cazare, acolo unde aceasta este prevăzută, preia Rotalianul.

Cine sunt beneficiarii

Al 13-lea salariu se acordă tuturor lucrătorilor domestici – menajere, badante la domiciliu și alți colaboratori casnici – angajați ca salariați.

Chiar dacă sectorul muncii domestice are reguli și dinamici specifice, acești lucrători sunt considerați, din punct de vedere juridic, angajați subordonați și beneficiază de aceeași protecție ca și ceilalți salariați în privința „tredicesimei”.

Dacă o menajeră sau o badantă lucrează pentru mai multe familii, fiecare angajator trebuie să calculeze și să plătească al 13-lea salariu proporțional cu orele lucrate și cu remunerația convenită pentru acel raport de muncă.

Un alt aspect important este că dreptul la al 13-lea salariu continuă să se acumuleze nu doar în zilele efectiv lucrate, ci și în anumite perioade de absență: boală, accident de muncă și concediu de maternitate dau dreptul la acumularea acestei gratificații, pentru partea care nu este deja acoperită de instituțiile de asigurări sociale.

Cum se calculează al 13-lea salariu

În general, al 13-lea salariu reprezintă a doisprezecea parte din remunerația anuală și se calculează în funcție de tipul de contract: cu plata la oră sau cu normă întreagă (salariu lunar).

1. Lucrători domestici plătiți la oră

Potrivit sursei citate, pentru o menajeră sau un îngrijitor angajat cu plata la oră, al 13-lea salariu se calculează astfel:

  • se înmulțește salariul orar cu numărul de ore lucrate pe săptămână;

  • rezultatul se înmulțește cu 52 (numărul de săptămâni dintr-un an);

  • suma obținută se împarte la 12 (lunile anului).

Exemplul dat de publicația italiană:

  • salariu orar: 8 euro;

  • program: 30 de ore pe săptămână.

Calcul: 8 euro × 30 ore × 52 săptămâni / 12 luni = 1.040 euro al 13-lea salariu.

În această sumă este inclusă și indemnizația pentru hrană și cazare, atunci când contractul o prevede.

2. Lucrători domestici cu normă întreagă (salariu lunar)

Pentru menajerele și îngrijitorii angajați cu normă întreagă, al 13-lea salariu corespunde, în principiu, unei luni de salariu.

  • Dacă lucrătorul este angajat de mai mult de un an, al 13-lea salariu este egal cu salariul lunar obișnuit, fără alte calcule.

  • Dacă raportul de muncă a început în cursul anului, suma se reduce proporțional cu lunile lucrate.

Formula folosită este:

  • salariul lunar × numărul de luni lucrate / 12.

Lunile se calculează în „doisprezecimi”: fracțiunile de lună de cel puțin 15 zile sau mai mult se consideră lună întreagă.

Exemplu: dacă o colaboratoare domestică a fost angajată pe 20 mai, al 13-lea salariu se plătește în cuantum de 7/12 din salariul lunar, luna mai nefiind considerată întreagă.

Până la ce dată trebuie plătit al 13-lea salariu în sectorul domestic

Contractele colective din sectorul muncii domestice prevăd că al 13-lea salariu se plătește „cu ocazia Crăciunului”, fără să fixeze o zi exactă și fără obligația ca plata să fie făcută odată cu salariul lunii decembrie.

Angajatorul are libertatea de a alege momentul concret al plății, cu o condiție clară: suma trebuie virată cel târziu până la 31 decembrie.

Dincolo de această dată, neplata expune angajatorul la riscul ca lucrătorul să își revendice drepturile pe cale oficială, apelând la instituțiile competente.

Acest drept se adaugă creșterilor salariale recente din sector.

Recomandarea autorului: O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie

Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ea e ”femeia perfectă”, în viziunea lui Ion Țiriac. Ce promisiune i-a făcut miliardarul român
11:41
Ea e ”femeia perfectă”, în viziunea lui Ion Țiriac. Ce promisiune i-a făcut miliardarul român
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”
11:30
Gigi Nețoiu: „Bucureștenii trebuie să ceară dreptate pe banii lor”
ULTIMA ORĂ Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus
11:24
Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus
SPORT În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham
11:18
În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham
UTILE Locul din casă în care nu trebuie să asamblezi niciodată Bradul de Crăciun. Cum îi poți prelungi „viața” până la Bobotează
11:01
Locul din casă în care nu trebuie să asamblezi niciodată Bradul de Crăciun. Cum îi poți prelungi „viața” până la Bobotează
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază?”
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură. Care fasole este toxică atunci când este mâncată crudă?
VIDEO Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile
11:42
Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile
EXTERNE Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
11:20
Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă
VIDEO Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
11:16
Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură”
ACTUALITATE Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online
11:13
Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online
VIDEO Anca Alexandrescu: „În 2023 a expirat garanția la Pasajul Basarab. Primăria Capitalei va fi nevoită să facă lucrări de reabilitare de 130 mil. lei”
11:00
Anca Alexandrescu: „În 2023 a expirat garanția la Pasajul Basarab. Primăria Capitalei va fi nevoită să facă lucrări de reabilitare de 130 mil. lei”
ULTIMA ORĂ Noi acuzații la adresa lui Horațiu Potra. Fosta parteneră de afaceri susține că mercenarul a păcălit-o cu jumătate de milion de dolari
10:58
Noi acuzații la adresa lui Horațiu Potra. Fosta parteneră de afaceri susține că mercenarul a păcălit-o cu jumătate de milion de dolari

Cele mai noi