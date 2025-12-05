Al 13-lea salariu pentru menajere și badante în Italia. Cât trebuie să primească în 2025 și până la ce dată

Badantele, menajerele și alți lucrători din sectorul domestic din Italia urmează să primească în decembrie 2025 cel de-al 13-lea salariu, așa-numita „tredicesima”, în limba italiană.

Al 13-lea salariu pentru lucrătorii domestici este un drept recunoscut de contractele colective, scrie publicația italiană Money și se calculează, în principiu, la fel ca pentru restul angajaților: în funcție de lunile lucrate în cursul anului, dar cu o particularitate importantă – în sumă se include și indemnizația pentru hrană și cazare, acolo unde aceasta este prevăzută, preia Rotalianul.

Cine sunt beneficiarii

Al 13-lea salariu se acordă tuturor lucrătorilor domestici – menajere, badante la domiciliu și alți colaboratori casnici – angajați ca salariați.

Chiar dacă sectorul muncii domestice are reguli și dinamici specifice, acești lucrători sunt considerați, din punct de vedere juridic, angajați subordonați și beneficiază de aceeași protecție ca și ceilalți salariați în privința „tredicesimei”.

Dacă o menajeră sau o badantă lucrează pentru mai multe familii, fiecare angajator trebuie să calculeze și să plătească al 13-lea salariu proporțional cu orele lucrate și cu remunerația convenită pentru acel raport de muncă.

Un alt aspect important este că dreptul la al 13-lea salariu continuă să se acumuleze nu doar în zilele efectiv lucrate, ci și în anumite perioade de absență: boală, accident de muncă și concediu de maternitate dau dreptul la acumularea acestei gratificații, pentru partea care nu este deja acoperită de instituțiile de asigurări sociale.

Cum se calculează al 13-lea salariu

În general, al 13-lea salariu reprezintă a doisprezecea parte din remunerația anuală și se calculează în funcție de tipul de contract: cu plata la oră sau cu normă întreagă (salariu lunar).

1. Lucrători domestici plătiți la oră

Potrivit sursei citate, pentru o menajeră sau un îngrijitor angajat cu plata la oră, al 13-lea salariu se calculează astfel:

se înmulțește salariul orar cu numărul de ore lucrate pe săptămână;

rezultatul se înmulțește cu 52 (numărul de săptămâni dintr-un an);

suma obținută se împarte la 12 (lunile anului).

Exemplul dat de publicația italiană:

salariu orar: 8 euro;

program: 30 de ore pe săptămână.

Calcul: 8 euro × 30 ore × 52 săptămâni / 12 luni = 1.040 euro al 13-lea salariu.

În această sumă este inclusă și indemnizația pentru hrană și cazare, atunci când contractul o prevede.

2. Lucrători domestici cu normă întreagă (salariu lunar)

Pentru menajerele și îngrijitorii angajați cu normă întreagă, al 13-lea salariu corespunde, în principiu, unei luni de salariu.

Dacă lucrătorul este angajat de mai mult de un an, al 13-lea salariu este egal cu salariul lunar obișnuit, fără alte calcule.

Dacă raportul de muncă a început în cursul anului, suma se reduce proporțional cu lunile lucrate.

Formula folosită este:

salariul lunar × numărul de luni lucrate / 12.

Lunile se calculează în „doisprezecimi”: fracțiunile de lună de cel puțin 15 zile sau mai mult se consideră lună întreagă.

Exemplu: dacă o colaboratoare domestică a fost angajată pe 20 mai, al 13-lea salariu se plătește în cuantum de 7/12 din salariul lunar, luna mai nefiind considerată întreagă.

Până la ce dată trebuie plătit al 13-lea salariu în sectorul domestic

Contractele colective din sectorul muncii domestice prevăd că al 13-lea salariu se plătește „cu ocazia Crăciunului”, fără să fixeze o zi exactă și fără obligația ca plata să fie făcută odată cu salariul lunii decembrie.

Angajatorul are libertatea de a alege momentul concret al plății, cu o condiție clară: suma trebuie virată cel târziu până la 31 decembrie.

Dincolo de această dată, neplata expune angajatorul la riscul ca lucrătorul să își revendice drepturile pe cale oficială, apelând la instituțiile competente.

Acest drept se adaugă creșterilor salariale recente din sector.

Recomandarea autorului: O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie