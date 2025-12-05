Prima pagină » Actualitate » Unde petrec românii de Moș Nicolae. Cele mai căutate orașe din perioada 5-7 decembrie 2025

Unde petrec românii de Moș Nicolae. Cele mai căutate orașe din perioada 5-7 decembrie 2025

05 dec. 2025, 14:49, Actualitate
Sărbătoarea lui Moș Nicolae, celebrată pe 6 decembrie, este una dintre cele mai îndrăgite tradiții din România. Copiii pregătesc ghetuțele pentru a primi dulciuri sau mici daruri.

Tot perioada aceasta reprezintă o oportunitate pentru turiști să transforme tradiția într-o minivacanță, profitând de weekend pentru a face o călătorie și a se bucura de experiențele specifice sezonului, fie la munte, fie la târgurile de Crăciun din diferite orașe din România.

Unde petrec românii de Moș Nicolae

Datele indică o creștere semnificativă a interesului pentru sejururile din perioada 5-7 decembrie 2025, ceea ce confirmă că românii aleg tot mai des această ocazie pentru a combina relaxarea cu atmosfera festivă și activitățile culturale locale.

Cele mai căutate destinații în rândul turiștilor sunt cele cu o infrastructură turistică bine dezvoltată și atractivitate culturală, aici sunt incluse orașele cu târguri de sărbători, evenimente gastronomice și activități locale care sporesc experiența vizitatorilor.

Tendințele reflectă interesul crescut al românilor de a îmbina tradiția cu relaxarea și experiențele de călătorie, chiar și pe perioade scurte, dar care au un impact semnificativ asupra turismului intern.

Destinațiile alese de români pentru vacanța de Moș Nicolae

Topul destinațiilor pentru perioada 5-7 decembrie 2025 se împarte între orașele cu târguri de Crăciun, perfecte pentru un city break autohton, precum Brașov, Sibiu, București, Cluj-Napoca și Oradea, și între stațiunile montane precum Sinaia și Poiana Brașov.

Ele oferă combinația ideală între atracții turistice diverse, atât pentru copii, cât și pentru adulți, iar atmosfera festivă specifică sezonului și opțiunile variate de recreere devin alegerea ideală pentru turiștii români.

În ceea ce privește cazarea, hotelurile domină preferințele turiștilor, reprezentând aproximativ 45% din rezervări, iar dintre acestea hotelurile de 4 stele atrag majoritatea călătorilor, cu 52% dintre alegători, în timp ce hotelurile de 3 stele cumulează 45%.

Cele mai noi