O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân în Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie

Un caz teribil judecat la Taranto s-a încheiat în aceste zile cu o condamnare severă: o îngrijitoare în vârstă de 64 de ani a primit o pedeapsă de patru ani și opt luni de închisoare pentru abandon de persoană, după moartea unui vârstnic pe care îl lăsase singur în casă timp de trei zile. Totul a început în iunie 2020, în locuința unui bătrân care trăia în apropiere de viale Magna Grecia, relatează publicația La Gazzetta del Mezzogiorno, preluat de Rotalianul.

Bărbatul a căzut din fotoliu și a rămas prăbușit pe podea, fără posibilitatea de a se ridica, timp de trei zile, fără hrană și fără apă. Când, în cele din urmă, a fost găsit, organismul lui era deja grav afectat. Vecinii au alertat serviciul de urgență, iar echipajul medical l-a găsit într-o stare critică: deshidratat, cu o insuficiență respiratorie severă. Vârstnicul a intrat în comă după sosirea la spital și, deși a fost transferat ulterior în mai multe structuri sanitare din provincie, starea lui nu s-a mai îmbunătățit. După câteva săptămâni de la incident, bărbatul a murit, iar ancheta a legat decesul de perioada în care a fost lăsat singur, la pământ, fără îngrijire.

Acuzată de abandon

În centrul procesului s-a aflat femeia de 64 de ani, considerată îngrijitoarea bătrânului. Ea era acuzată că l-a abandonat, deși cunoștea starea lui de vulnerabilitate și faptul că nu se putea ridica singur.

Potrivit procurorului Francesco Ciardo, care a susținut acuzația, femeia ar fi plecat lăsându-l conștient pe podea, iar această decizie ar fi declanșat lanțul de evenimente care a dus la moartea bărbatului.

Procesul a fost judecat de Curtea cu Jurați din Taranto (Corte d’Assise di Taranto), prezidată de judecătoarea Fulvia Misserini, având-o alături pe judecătoarea Loredana Galasso.

Pedeapsa judecătorului mai mare decât cea a acuzării

Instanța a decis o pedeapsă chiar mai mare decât cea cerută de acuzare: procurorul solicitase 3 ani și 6 luni de închisoare, dar Curtea a fixat pedeapsa la 4 ani și 8 luni.

O parte importantă a dezbaterii a vizat rolul real al femeii în viața bătrânului. Nepotul victimei, deja achitat într-un proces separat, judecat prin procedură abreviată pentru aceleași fapte, a declarat în fața instanței că femeia nu era, de fapt, îngrijitoarea unchiului său, ci doar venea câteva ore pe săptămână pentru a face curățenie în casă.

Apărarea, reprezentată de avocata Giorgia de Tomasi, a insistat pe această linie, subliniind că asistența directă a persoanei nu ar fi făcut parte din atribuțiile inculpatei.

Un alt element esențial discutat în proces a fost stabilirea exactă a locului în care se aflau, în ziua tragediei, atât nepotul, cât și femeia de 64 de ani. Analiza celulelor telefonice a fost folosită pentru a reconstitui mișcările lor în perioada în care bătrânul se afla la pământ, singur și fără ajutor, în locuința sa.

La final, Curtea cu Jurați nu a împărtășit versiunea apărării și a considerat că femeia poartă o răspundere penală directă pentru ce s-a întâmplat.

Hotărârea a fost însoțită de o altă decizie importantă: judecătorii au dispus trimiterea actelor la Parchet, pentru ca procurorii să evalueze eventuale acțiuni penale în legătură cu declarațiile nepotului victimei, care depusese mărturie în cursul procesului.

Drama acestui bătrân, căzut din fotoliu și rămas zile întregi singur, neputincios, revine astfel în actualitate nu doar ca o pagină de cronică judiciară, ci și ca un avertisment dureros despre cât de fragili pot deveni oamenii în vârstă atunci când depind de grija celor din jur, publică jurnaliștii italieni.

