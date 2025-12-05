ANPC vă învaţă cum să nu cădeţi în plasa ţeparilor imobiliari. Autoritatea a întocmit un ghid al siguranţei contractelor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îi învaţă pe români cum să se pună la adăpost de ţeparii imobiliari, atunci când îşi cumpărăr o locuinţă. Aceştia au stabilit o serie de cerinţe şi documente pe care aceştia ar trebui să le solicite înainte de o tranzacţie imobiliară.

Aspectele obligatorii de care trebuie să țină cont consumatorii la cumpărarea unui imobil sunt prezenţa autorizaţiei de construcţie. În cazul în care aceasta nu există, se încalcă Legea 363/2007, Art. 4 şi este sancționată cu amenzi între 10.000 și 100.000 lei.

De asemenea, orice locuinţă trebuie să aibă autorizaţie de branşare la utilităţi, care trebuie să fie datate dinainte de comercializarea proprietăţilor.

Condiţiile de vânzare-cumpărare finale şi promisiunile bilaterale trebuie să asigure drepturi și obligații echitabile, conform Legii nr. 193/2000.

Există şi dreptul cumpărătorului de retrage, lucru care ar trebui inclus în clauzel de retragere pentru situații independente de controlul cumpărătorului (refuz de credit, șomaj, modificări de eligibilitate).

Legislaţia mai stipulează şi reguli în caz de clauze abuzive, care trebuie evitate, precum penalităţile de reziliere unilaterale, obligațiile succesorilor prin care se ajunge la extinderea răspunderii dincolo de limite rezonabile şi penalităţi excesive de retragere care presupune penalitate disproporționată pentu retragerea consumatorului.

ANPC spune că se impune transparenţa preţurilor şi a cerinţelor de documentaţie

De asemenea, Autoritatea vorbeşte şi despre o serie de termeni contractuali suplimentari care sunt interzişi. În acest context, este vorba despre prelungiri unilaterale ale termenului(vânzătorul are dreptul să prelungească Termenul de Finalizare cu o perioadă suplimentară, fără a fi obligat să plătească penalități și/sau alte despăgubiri Cumpărătorului pentru această prelungire, care poate interveni din orice motive, independente sau nu de Vânzător); clauza elimină responsabilitatea dezvoltatorului pentru întârzieri.

O altă situaţie este legată de pierderea automată a plăților, în cazul în care vânzătorul va proceda la rezilierea de drept a acestei promisiuni, prin neprezentarea Cumpărătorului la Data stabilită pentru încheierea contractului autentic de vânzare. Vânzătorul este îndreptățit să rețină, cu titlu de clauză penală, toate sumele achitate de Cumpărător până la intervenirea rezoluțiunii, lucru care ar duce la o pierdere integrală sau excesivă și disproporționată.

În astfel de cazuri, pot fi iniţiate acțiuni legale prin care pot fi impuse operatorilor modificarea contractelor existente prin eliminarea clauzelor abuzive.

Un alt aspect este legat de transparenţa preţurilor şi cerinţelor de documentaţie. Potrivit ANPC, vânzătorii trebuie să prezinte prețul final complet, inclusiv TVA și toate costurile suplimentare, împreună cu Cartea Tehnică a Construcției. Printre cerinţele-cheie trebuie să se regăsească o structură unificată de prețuri, defalcare clară a costurilor, termeni clari ai ofertelor speciale (cu date de început și sfârșit) şi declarații privind disponibilitatea stocului, unde este cazul.

În caz contrar, aspectul cade sub incidenţa Legii 148/2000, Art. 23 lit. b şi riscă amenzi de la 1.500 la 4.000 lei pentru condiții promoționale neclare, mai spun cei de la Protecţia Consumatorilor.

