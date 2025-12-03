Evaziune fiscală de proporții în Italia. Opt badante nu au declarat venituri de 500 de mii de euro

Opt lucrătoare casnice din provincia italiană Lucca, care aveau contracte în regulă, sunt acuzate că nu și-au declarat veniturile timp de șapte ani și, prin urmare, nu au plătit impozit către stat. Garda Financiară din provincia menționată mai sus vorbește despre peste 500.000 de euro încasați de acestea, dar niciodată trecuți în declarațiile de venit, în ciuda obligațiilor fiscale prevăzute de lege, preia Rotalianul.

Potrivit relatărilor publicației Il Tirreno, este vorba despre opt persoane de naționalitate străină și rezidente în zona Castelnuovo di Garfagnana, care lucrează în sectorul domestic, ca menajere și îngrijitoare la domiciliu.

Operațiunea a fost derulată de Garda Financiară din Castelnuovo di Garfagnana, în provincia Lucca, în urma unor analize de sector „capilare și articulate”, orientate spre verificarea lucrătorilor din domeniul casnic, un sector despre care autoritățile italiene atrag atenția că este adesea afectat de munca „la negru” sau de nerespectarea obligațiilor fiscale.

Venituri nedeclarate de 500 de mii de euro

În cursul controalelor, agenții Gărzii Financiare au descoperit că cele opt lucrătoare, deși aveau contracte de colaborare domestică înregistrate, cu angajatori care plăteau în mod regulat contribuțiile și comunicau la instituția de asigurări sociale (INPS) perioada de angajare, numărul de ore lucrate zilnic și tarifele orare, nu au depus deloc declarația de venit în perioada 2017–2023.

Verificările au scos la iveală venituri nedeclarate de peste 500.000 de euro, sume plătite de familiile angajatoare ca salarii pentru activitatea de menaj și îngrijire la domiciliu. Toate cele opt femei au depășit, în mai mulți ani fiscali, pragul așa-numitei „zone fără impozit”, nivelul de venit sub care nu se plătește impozit pe venit.

Potrivit explicațiilor redate de presa locală, această „zonă fără impozit” a fost introdusă printr-o lege din 2002 ca măsură de echitate fiscală, pentru a ușura povara impozitelor pentru contribuabilii cu venituri mici.

Odată depășit acest prag, însă, contribuabilul este obligat să depună anual declarația de venit, la fel ca orice alt salariat sau lucrător.

Garda Financiară subliniază că, în cazul lucrătorilor casnici și al îngrijitorilor la domiciliu, obligația fiscală de a depune declarația anuală intervine tot atunci când veniturile depășesc pragul „zonei fără impozit”, indiferent de faptul că angajatorii au plătit contribuțiile sociale și au făcut toate comunicările cerute de lege.

Cu alte cuvinte, ancheta nu se oprește la veniturile nedeclarate, ci va urmări dacă printre cei opt lucrători se află și persoane care au beneficiat de ajutoare sociale, deși nu aveau dreptul, pentru că își ascunseseră câștigurile reale.

