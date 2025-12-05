Prima pagină » Actualitate » Cine are dreptul să locuiască într-o casă moștenită. Poți fi dat afară de frați sau rude?

Cine are dreptul să locuiască într-o casă moștenită. Poți fi dat afară de frați sau rude?

05 dec. 2025, 14:35
Cine are dreptul să locuiască într-o casă moștenită. Poți fi dat afară de frați sau rude?

Moștenirea unei locuințe poate genera conflicte între rude, mai ales când mai mulți frați sau veri au drepturi asupra aceleiași proprietăți. Legea stabilește clar cine poate locui și în ce condiții, dar situațiile practice pot fi complicate.

Dreptul de a locui într-o locuință moștenită depinde de modul în care proprietatea a fost împărțită între moștenitori. Dacă locuința revine în coproprietate mai multor persoane, fiecare are drept de folosință asupra părții sale, însă utilizarea întregii locuințe trebuie convenită între coproprietari, pentru a evita conflictele și tensiunile familiale, explică Playtech.

În lipsa unui acord, niciun frate sau rudă nu poate ocupa întreaga casă exclusiv fără consimțământul celorlalți, iar orice decizie privind mutarea, închirierea sau orice modificare semnificativă a locuinței trebuie luată împreună sau prin instanță. Această regulă asigură protecția drepturilor tuturor moștenitorilor și previne disputele care pot destabiliza relațiile familiale și gestionarea corectă a proprietății.

Poți fi dat afară de frați sau rude din casa moștenită?

Situația devine complicată atunci când un moștenitor locuiește deja în imobil. Conform legislației, niciun moștenitor nu poate fi evacuat fără o hotărâre judecătorească.

În cazul în care există mai mulți coproprietari, aceștia pot cere partajul proprietății sau compensarea financiară, dar expulzarea unilaterală nu este permisă.

Prin urmare, frații sau rudele nu pot pur și simplu să ceară unui membru al familiei să părăsească locuința; orice conflict trebuie soluționat legal.

Ce opțiuni ai dacă vrei să rămâi în locuința moștenită

Pentru a rămâne în locuință, moștenitorii au mai multe opțiuni. Primul pas este negocierea unui acord de folosință sau închiriere între coproprietari, astfel încât fiecare să fie mulțumit de utilizarea spațiului.

Dacă negocierile nu dau rezultate, instanța poate decide asupra partajului locuinței, stabilind cine poate locui, cine trebuie să fie despăgubit sau dacă proprietatea trebuie vândută și împărțită între moștenitori.

Este esențial să existe documentație clară și acte de moștenire pentru a putea demonstra dreptul de folosință și proprietate. Astfel, moștenirea unei locuințe nu înseamnă automat că poți ocupa casa fără acordul celorlalți.

Legea oferă protecție pentru fiecare moștenitor și stabilește mecanisme clare pentru rezolvarea disputelor, prevenind evacuările abuzive și asigurând un cadru legal pentru folosirea corectă a proprietății moștenite.

