Alarmă de INCENDIU, la Centrala Nucleară Cernavodă. Pompierii au intervenit de urgență la Unitatea 2

Autoritățile din județul Constanșa au fost în alertă, joi dimineața, după ce a sunat alarma de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă (CNE) Cernavodă.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, alarma de incendiu a sunat la Unitatea 2, Cota 100 la CNE Cernavodă.
Mai exact, a luat foc un panou electric de clădirea administrativă, în camera tehnică.
S-a intervenit de urgență cu autoscara Detașamentului Special Cernavodă, iar pompierii înlăturat imediat pericolul.