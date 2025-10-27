Alegeri în Argentina. Partidul preşedintelui Javier Milei, victorie categorică la „parlamentare”, cu un scor uriaș

Partidul preşedintelui Javier Milei a câştigat detașat alegerile parlamentare din Argentina, organizare la jumătatea mandatului. Duminică, 26 octombrie, La Libertad Avanza a luat peste 40% din voturi la nivel naţional, potrivit rezultatelor anunțate după numărarea a 90% din voturi.

Mai exact, La Libertad Avanza a avut un scor de 40,7% la nivel naţional, a anunțat şeful cabinetului de miniştri, Guillermo Francos.

Rezultatul, peste estimările din sondaje

Partidul lui Milei a câștigat la pas bătălia electorală cu Fuerza Patria. Blocul care reprezintă o mare parte a opoziţiei peroniste a obținut doar 24,5% din voturi.

Alegerile legislative de la jumătatea mandatului prezidențial sunt foarte importante pentru liderul argentinian, care acum este sigur că îşi va putea consolida baza parlamentară de susținători. Astfel, notează presa internațională, el va avea toate pârghiile pe a continua, în cei doi ani rămaşi din mandatul său, reforma statului. Argentina se confruntă cu o economie fragilă, țara traversând numeroase turbulenţe financiare.

Înainte de alegeri, sondajele de opinie erau potrivnice partidului lui Milei. Cu o economie și moneda peso puternic lovite, Argentina a primit promisiunea unui sprijin puternic din partea SUA. Aliat al lui Milei, președintele american Donald Trump s-a declarat pregătit să acorde un împrumut de până la 40 de miliarde de dolari țării sud-americane.

„Rezultatul este confirmarea mandatului pe care l-am primit în 2023, la alegerile prezidenţiale, pentru a avansa pe calea reformei”, a declarat Javier Milei, încântat de rezultatul scrutinului.

Noile calcule arată că blocul de deputați al partidului La Libertad Avanza va crește de la 37 la 101 (din 257 de deputaţi), iar cel de senatori, de la 6 la 20, dintr-un total de 72 de locuri.

„O victorie surprinzătoare”

„O victorie fără apel, surprinzătoare. Argentina a acordat un sprijin foarte puternic preşedintelui, care are acum ocazia să demonstreze că, având un Parlament mai favorabil, este într-adevăr în măsură să-şi îndeplinească promisiunile”, a comentat pentru AFP politologul Sergio Berensztein.

Printre promisiuni, și aceea că va „eradica” inflaţia până la jumătatea anului 2026.

Totuși, situația în țară nu este tocmai liniștită. În timp ce președintele se laudă cu „cea mai mare ajustare bugetară din istorie”, cum îi place să repete, peste 200.000 de argentinieni și-au pierdut locurile de muncă. Iar activitatea economică a scăzut cu 1,8%, semn al dificultăților financiare cu care se confruntă țara.

În plus, societatea este mai divizată ca niciodată.

Până în 2027, Javier Milei și-a propus să facă o serie de reforme fiscale, să flexibilizeze piaţa muncii şi pe cea a sistemului de protecţie socială.

După au ieșit la vot doar 67,9% dintre alegători, aproape cea mai scăzută prezență din istoria alegerilor în Argentina.

