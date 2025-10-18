Prima pagină » Știri externe » Milei face campanie cocoțat pe mașini. Alegerile sunt peste 8 zile

18 oct. 2025, 19:44, Știri externe
Președintele Argentinei, Javier Milei, a făcut senzație sâmbătă, când a venit la un eveniment de campanie urcat pe o mașină.

Influencerul Mario Nafwal a scris pe X că, în timp ce mai multe persoane au încercat să îi blocheze accesul lui Milei la evenimentul electoral, acesta s-a urcat pe mașină și tot a reușit să le vorbească oamenilor.

„Protestatarii de stânga au încercat să blocheze mitingul președintelui Javier Milei din Buenos Aires – dar acesta s-a urcat pur și simplu pe mașina sa și a continuat. În fața mulțimii care urla jos, Milei și-a ținut discursul și l-a prezentat oricum pe candidatul său, Diego Santilli, transformând o blocadă într-o ședință foto”, a scris acesta.

Mitingul electoral vine în contexul în care, pe 26 octombrie, în Argentina au loc alegeri parlamentare, primele din timpul mandatului lui Javier Milei.

Javier Milei a obținut un sprijin financiar considerabil din partea lui Donald Trump

În contextul alegerilor, Donald Trump a promis un ajutor financiar de 20 de miliarde de dolari, însă a condiționat acest ajutor de câștigarea alegerilor de către forțele de dreapta.

Președintele Donald Trump a declarat marți că asistența financiară acordată Argentinei de Administrația sa va depinde de succesul politic al liderului țării, Javier Milei, în alegerile care vor avea loc la sfârșitul acestei luni. Trump l-a primit pe Milei la Casa Albă.

Sursa foto: Profimedia

Mediafax
