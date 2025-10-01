Prima pagină » Actualitate » Alertă aeriană, Fiscul vine și din cer! Proprietățile ilegale sau nedeclarate vor fi VÂNATE cu DRONE

Rene Pârșan
01 oct. 2025, 17:39, Actualitate
Cseke Attila a declarat, miercuri la Digi24, că măsura prin care construcțiile nedeclarate sau ridicate fără autorizație să fie identificate cu ajutorul dronelor e prevăzută în pachetul privind reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării a adăugat că, în cazul în care există consens în coaliție și trece acest pachet, atunci măsura ar putea intra în vigoare și să fie aplicată de la începutul anului viitor.

Nu se poate ca dumneavoastră și cu mine și cu mulți alți cetățeni, în fine, o parte a societății să plătească impozitele, iar alții să nu plătească și să nu-și declare construcțiile pe care le-au edificat, a afirmat Cseke Attila.

Prin urmare, românii care dețin proprietăți impozabile trebuie să știe că viitorul sistem de taxare nu o să fie stabilit de ANAF, ci de către autoritățile locale, mai precis Primărie. Cetățenii vor fi informați despre nivelul taxelor din fiecare localitate, iar cei care au datorii la stat vor fi supravegheați de către autorități.

Autoritățile intenționează să creeze o platformă digitală care să fie accesibilă publicului, unde fiecare contribuabil o să poată consulta taxele și impozitele din orice localitate.

Nu este o vânătoare

„Nu este o vânătoare. Este punerea în legalitate a situației de fapt și o corectitudine față de cetățeanul care își plătește impozitele. Nu doar unii trebuie să plătească impozite, și ceilalți care au construcții pe care nu le declară, trebuie să plătească. Și atunci statul trebuie să creeze mecanisme, inclusiv prin această verificare prin drone, care se face în Occident, în alte țări se face de mai mult timp. Nu e nicio noutate la noi”, a completat Cseke.

Ministrul a adăugat că aplicarea acestei măsuri în România ar putea avea loc la începutul anului viitor, dacă pachetul privind reforma administrației locale va fi adoptat.

