Alertă aeriană în Tulcea. Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol, populația a fost avertizată

O nouă alertă aeriană în nordul județului Tulcea, după ce o țintă care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale, în noaptea de 25 spre 26 septembrie.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în noaptea de 25 spre 26 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.15 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au transmis reprezentanții MApN.

Potrivit acestora, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.30 și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Incidentul din timpul nopții vine la mai puțin de o zi după o altă alertă aeriană la granița României. Vineri dimineață, 25 septembrie, radarele MApN au detectat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. Atunci, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert. Nici în acel caz nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian național.

Incidentele de acest tip s-au repetat în 2026 în contextul războiului din Ucraina. Datele publicate de MApN și actualizate la 25 septembrie indicau, de la începutul războiului, 145 de atacuri în apropierea frontierei României care au determinat măsuri de monitorizare și gestionare din partea structurilor militare. În 47 de situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim național, potrivit statisticii ministerului.