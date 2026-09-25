În adâncul dealurilor împădurite și învăluite în ceață din prefectura Aomori, drumul către lacul Towada este o imagine clasică a Japoniei rurale. Sunt terase cu orez, case agricole liniștite și verdeață nesfârșită. Apoi, imediat după satul Shingo, apare deasupra drumului un mic indicator albastru, suficient de neobișnuit încât unii călători să frâneze. Scris cu litere englezești îngroșate, acesta spune: Mormântul lui Hristos.

Nu este o versiune a istoriei întâlnită în Biblie sau acceptată de Biserica Catolică, însă legenda locală spune că, în loc să moară pe cruce la Ierusalim, Isus a scăpat la Shingo, a devenit fermier, s-a căsătorit, a avut copii și a trăit până la o vârstă înaintată în peisajul rural luxuriant al Japoniei, relatează CNN.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Această versiune a poveștii este consemnată într-un set misterios de manuscrise cunoscut sub numele de Documentele Takenouchi, despre care se presupune că au fost scrise cu mii de ani în urmă și redescoperite în anii 1930. Aceste documente „antice” și conținutul lor au fost demontate pe scară largă ca fiind o farsă.

De mai bine de 60 de ani, satul a îmbrățișat acest folclor nu ca pe o dogmă religioasă, ci ca pe o oportunitate de a consolida comunitatea, de a păstra tradițiile locale și de a organiza unul dintre cele mai neobișnuite festivaluri anuale din țară.

În centrul tuturor acestora se află Parcul lui Hristos, unde două movile funerare se află pe un deal liniștit, iar un muzeu dedicat tradiției satului lui Hristos prezintă întreaga poveste.

„Hristos a vizitat Japonia de două ori”, îi spune directorul muzeului, Hidenobu Kadogishi, CNN-ului, explicând cronologia prezentată în Documentele Takenouchi. Potrivit legendei, spune el, Isus a vizitat inițial prefectura Toyama, mai la sud, lucrând pentru familia imperială a țării, înainte de a se întoarce în Iudeea, unde „a răspândit cuvântul despre țara divină, Japonia”.

Ce arată documentele

Documentele susțin că, ani mai târziu, când Hristos urma să fie crucificat, fratele său Isukiri — a cărui existență, de asemenea, nu este menționată în Biblie — i-a luat locul pe cruce, explică Kadogishi.

„Hristos a făcut apoi o a doua călătorie înapoi în Japonia, unde a trăit până la vârsta de 106 ani, a avut trei copii și a murit”, spune directorul.

Secole mai târziu, în 1935, un lider religios pe nume Kiyomaro Takenouchi a susținut că a descoperit mormântul lui Iesu Kirisuto, așa cum este cunoscut Isus Hristos în Japonia.

El a atribuit acelor documente misterioase faptul că l-au condus la Shingo, cunoscut pe atunci sub numele de Herai, unde unii localnici au putut să-l ducă la movilele funerare. În mod convenabil, textele originale, care fac și alte afirmații fascinante despre rolul Japoniei în istoria globală, ar fi fost distruse în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, rămânând doar copii. Reproduceri ale acestora sunt expuse în muzeu, alături de alte obiecte legate de legendă, însă fotografierea și filmarea sunt interzise.

„Mormântul lui Hristos a fost întotdeauna aici, dar nu exista nimic care să-l explice în mod corespunzător”, spune Kadogishi. „Așa că, în 1996, am construit acest muzeu și am pus la punct expoziția.”

Pe un deal aflat la doar câțiva pași de muzeu se află două movile mari de pământ, înconjurate de garduri albe joase și marcate cu cruci mari din lemn. Se spune că una este mormântul lui Isus, iar cealaltă adăpostește urechea îngropată a fratelui său.