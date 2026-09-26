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Trump, într-un nou conflict cu CNN. Casa Albă a exclus accesul jurnaliștilor la bordul Air Force One, deși un judecător federal a dispus restabilirea acreditărilor retrase televiziunii

Trump, într-un nou conflict cu CNN. Casa Albă a exclus accesul jurnaliștilor la bordul Air Force One, deși un judecător federal a dispus restabilirea acreditărilor retrase televiziunii
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Casa Albă a interzis jurnaliștilor CNN să călătorească alături de Donald Trump cu Air Force One spre Tennessee. Decizia vine la câteva zile după ce un judecător federal a dispus restabilirea acreditărilor retrase televiziunii.

Casa Albă a exclus CNN din grupul de presă care urma să îl însoțească sâmbătă pe președintele Donald Trump la bordul Air Force One, într-o deplasare programată în Tennessee.

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Administrația prezidențială nu a explicat motivele pentru care jurnaliștii CNN nu au primit acces la această deplasare. Măsura intervine însă într-un moment de tensiune puternică între Casa Albă și mai multe organizații de presă americane și la numai câteva zile după o confruntare în instanță privind accesul jurnaliștilor.

Trump a blocat accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă

Pe 18 septembrie, Donald Trump a anunțat că interzice „cu efect imediat” accesul la Casa Albă pentru CNN, MS NOW și Politico. Președintele american și-a justificat atunci decizia acuzând cele trei instituții că difuzează „informații false”.

CNN, MS NOW și Politico au contestat măsura în justiție, susținând că administrația prezidențială le-a încălcat în mod „direct” drepturile protejate de Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează inclusiv libertatea presei.

Judecătorul federal Timothy Kelly, din Washington, a dat câștig de cauză instituțiilor media. Magistratul a constatat, între altele, că procedura prin care au fost sancționați jurnaliștii nu le-a respectat drepturile, deoarece retragerea accesului a fost făcută fără o notificare prealabilă.

Instanța a ordonat guvernului să restituie imediat „legitimațiile de acreditare” ale jurnaliștilor, măsura fiind valabilă până la o nouă decizie sau până la expirarea ordinului judecătoresc, stabilit pentru o perioadă de două săptămâni.

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