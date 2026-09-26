Houthi atacă din nou Arabia Saudită. Rebelii, susținuți de Iran, au lansat rachete balistice și drone spre orașele Khamis Mushait și Riad

Tensiunile escaladează din nou în Golf, după ce Arabia Saudită a transmis că apărarea sa a interceptat două rachete balistice și două drone lansate de rebelii Houthi din Yemen. Proiectilele vizau două dintre cele mai importante orașe saudite.

Coaliția din Yemen condusă de Arabia Saudită a anunțat sâmbătă dimineață că a interceptat două rachete balistice și două drone lansate de gruparea Houthi, susținută de Iran, către teritoriul saudit, potrivit Reuters.

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Cele două rachete se îndreptau spre Khamis Mushait, oraș din sud-vestul țării care găzduiește și importante facilități militare. De asemenea, dronele kamikaze aveau drept direcție capitala Riad.

În cursul nopții, apărarea civilă saudită a emis noi alerte aeriene pentru Khamis Mushait și Abha.

Sursa video – X/@watchdog_global

Atacurile Houthi pun presiune pe Arabia Saudită și pe rutele petroliere

Houthiții, care controlează o mare parte din nordul Yemenului și zonele cele mai populate ale țării, și-au intensificat atacurile împotriva Arabiei Saudite după ce, în iulie, au anunțat o blocadă navală împotriva Riadului.

Operațiunile au vizat de atunci atât orașe și infrastructură energetică saudită, cât și nave aflate în Marea Roșie. Escaladarea capătă o miză economică internațională într-un moment în care războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, de cealaltă parte, exercită deja o presiune puternică asupra pieței mondiale a petrolului.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte blocat, iar ruta prin Marea Roșie reprezintă una dintre principalele alternative pentru exporturile energetice din Golf. Orice extindere a atacurilor asupra infrastructurii și transportului maritim saudit riscă astfel să afecteze suplimentar fluxurile de petrol către piețele internaționale.

Arabia Saudită, Pakistan și Turcia își coordonează apărarea

Noile interceptări au fost anunțate la numai câteva ore după ce oficiali militari de rang înalt din Arabia Saudită, Pakistan și Turcia au analizat, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Riad, amenințările de securitate cu care se confruntă regatul.

Cele trei state au semnat luna trecută, la Mecca, un Acord comun de apărare prin care au stabilit că un atac armat împotriva unuia dintre ele va fi considerat un atac împotriva tuturor. Pactul urmărește, potrivit semnatarilor, consolidarea capacității de descurajare colectivă și aprofundarea cooperării militare.

Prințul Khalid bin Salman, ministrul saudit al Apărării, a declarat sâmbătă dimineață că, în discuțiile purtate la Riad cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a fost reafirmată continuarea eforturilor comune pentru contracararea atacurilor îndreptate împotriva Arabiei Saudite, în conformitate cu prevederile pactului de apărare.