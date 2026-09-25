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Elena Udrea susține că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, ar fi știut că banii pentru campania de la europarlamentare sunt de la „Pinalty”

Ruxandra Radulescu
Elena Udrea susține că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, ar fi știut că banii pentru campania de la europarlamentare sunt de la
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Elena Udrea, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, a declarat vineri seară la Realitatea TV că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, ar fi știut în 2014, când a participat la alegerile europarlamentare, că banii pentru finanțarea campaniei vin de la fostul primar de Piatra-Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalty”. Amintim că Gheorghe Ștefan a fost condamnat în celebrul dosar de corupție „Microsoft”, iar instanța i-a confiscat peste 3.000.000 de euro.

Potrivit Elenei Udrea, candidații aflați pe locurile eligibile din cadrul Partidului Mișcarea Populară (PMP) știau că formațiunea căuta fonduri pentru derularea campaniei electorale. Udrea susține că Mureșan, ca membru al PMP, nu putea să nu știe că cei 100.000 de euro pentru campania electorală proveneau de la „Pinalty”.

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Aceasta subliniază că acest aspect este unul deosebit de important, din moment ce ridică semne de întrebare asupra integrității posibilului viitor premier al țării.

„Cred că subiectul a făcut vâlvă și e normal să facă, pentru că atunci când vorbim de un prim-ministru, ne interesează și caracterul acestuia și integritatea lui. Răspunsul domnului Siegfried Mureșan pe care l-am auzit acum prima dată, atunci când a fost întrebat despre această situație cu finanțarea campaniei din 2014, mi se pare unul, pe lângă faptul că este lipsit de onestitate, este ipocrit, mi se pare un răspuns în care încearcă tocmai să dovedească cât de integru este dânsul și prin faptul că nu a știut că în campania din 2014 s-au cheltuit și bani”, a declarat Elena Udrea.

„A apărut scos din jobenurile lui Băsescu”

Udrea a declarat, de asemenea, că, deși Siegfried Mureșan nu ar fi avut niciun merit în cadrul PMP, era conștient de dedesubturile campaniei pentru alegerile parlamentare, inclusiv de proveniența banilor.

„Pe de-o parte, ar spune că atâta vreme cât a apărut efectiv scos din buzunarele, din jobenurile lui Băsescu, fără să aibă niciun merit în activitatea partidului, în rezultatele partidului, poți să crezi și că habar n-a avut cum s-a făcut campania electorală din 2014 pentru europarlamentare. Pe de altă parte, în realitate nu a fost așa”, a declarat Elena Udrea la Realitatea Plus.

Traian Băsescu, despre Siegfried Mureșan: „Eu l-am inventat ca om politic”

În urmă cu o săptămână, fostul președinte Traian Băsescu a vorbit, despre rolul său în ascensiunea lui Siegfried Mureșan și a precizat că el a fost cel care i-a oferit șansa de a intra în politica românească.

Întrebat dacă îl cunoaște pe Siegfried Mureșan și ce legătură are cu acesta, Traian Băsescu a răspuns:

„Nu am o legătură cu el. Eu l-am inventat! L-am inventat ca om politic. Vreau să spun că mi-l asum. Îmi asum faptul că eu l-am luat dintr-o poziție de consilier și l-am pus, i-am dat șansa să facă politică”, a declarat Traian Băsescu.

Siegfried Mureșan a prezentat lista de miniștrii din viitorul Cabinet

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat vineri, 25 septembrie, lista completă de miniștri care vor face parte din Guvernul său, în cazul în care acesta va fi învestit de Parlament.

Dintre cele 16 ministere, șapte sunt ale PNL, cinci ale USR, trei ale UDMR, iar unul dintre ele îi revine unui ministru independent. Este vorba de Ministerul Justiției, care va fi condus de fosta judecătoare Andrea Chiș, susținută de toate cele trei partide. De asemenea, câte un ministru de la fiecare partid va ocupa și funcția de viceprim-ministru.

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