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Cutremur în Premier League. Manchester City, găsită vinovată pentru 114 încălcări financiare. Echipa riscă chiar să fie retrogradată

Cutremur în Premier League. Manchester City, găsită vinovată pentru 114 încălcări financiare. Echipa riscă chiar să fie retrogradată
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Manchester City a fost găsit vinovat pentru 114 dintre cele 115 acuzații privind încălcarea regulilor financiare ale Premier League, relatează The Athletic. Verdictul, dacă va fi confirmat oficial, ar putea avea consecințe majore pentru club, care a negat constant orice abatere și este așteptat să facă apel.

City ar fi fost găsit vinovat pentru 114 acuzații

Potrivit The Athletic, o comisie independentă ar fi stabilit că Manchester City a încălcat aproape toate regulile financiare pentru care clubul fusese acuzat.

Cazul nu este însă încheiat. Manchester City a transmis că procedura Premier League este încă în desfășurare și că mai sunt de parcurs etape importante.

„Procesul Premier League este în continuare în desfășurare, cu elemente semnificative care trebuie finalizate și supuse unor reguli stricte de confidențialitate”, a transmis clubul presei britanice.

Manchester City a adăugat că poziția sa rămâne aceeași ca în februarie 2023 și că a respectat procedurile, considerând că Premier League trebuie să acționeze ca un organism de reglementare independent, imparțial și echitabil.

Premier League nu a comentat informația.

Acuzațiile vizează peste un deceniu

Premier League a trimis cazul către o comisie independentă în februarie 2023. Acuzațiile se referă la perioada dintre sezoanele 2009-2010 și 2022-2023.

Printre cele mai grave acuzații se numără faptul că Manchester City nu ar fi furnizat informații financiare corecte privind veniturile și cheltuielile clubului, inclusiv veniturile din sponsorizări, în fiecare sezon între 2009-2010 și 2017-2018.

Clubul a negat în mod constant toate acuzațiile.

Audierea a început pe 16 septembrie 2024 și s-a încheiat aproape trei luni mai târziu, pe 6 decembrie. Cazul a fost analizat de o comisie independentă formată din trei membri desemnați de președintele independent al completului judiciar al Premier League.

Manchester City este așteptat să facă apel

În cazul în care verdictul relatat de The Athletic va fi confirmat, Manchester City este așteptat să conteste decizia.

Clubul a mai trecut printr-un caz important privind regulile financiare. În 2020, UEFA a suspendat Manchester City din Liga Campionilor pentru două sezoane, după ce a stabilit că echipa a supraevaluat veniturile din sponsorizări între 2012 și 2016.

Manchester City a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS), care a anulat ulterior sancțiunea.

Ce riscă Manchester City

Un verdict definitiv împotriva clubului ar putea avea consecințe sportive și financiare importante. Premier League a aplicat deja sancțiuni unor cluburi pentru încălcarea regulilor financiare.

Everton a primit o penalizare cumulată de opt puncte în sezonul 2023-2024, în urma a două încălcări separate ale regulilor privind profitabilitatea și sustenabilitatea.

Nottingham Forest a fost penalizată cu patru puncte în martie 2024 pentru încălcarea acelorași reguli.

Sancțiunile pe care le poate primi Manchester City sunt prevăzute în regula W.51 din regulamentul Premier League. Comisia poate decide măsuri care pornesc de la avertismente și amenzi și ajung până la retragerea unor puncte sau chiar excluderea clubului din Premier League, în cazul unei sancțiuni extreme.

În cazul unei penalizări cu puncte, aceasta ar putea fi aplicată pentru sezonul în curs sau retroactiv, pentru perioadele în care ar fi fost comise încălcările. O decizie retroactivă ar putea ridica inclusiv problema titlurilor câștigate de Manchester City în sezoanele vizate.

City domină fotbalul englez în ultimii ani

Manchester City a fost preluat de Abu Dhabi United Group în 2008 și a câștigat de atunci opt titluri de campioană a Angliei, Liga Campionilor, patru Cupe ale Angliei și șapte Cupe ale Ligii.

În sezonul curent, City se află în fruntea clasamentului. După cinci etape, formația condusă de Enzo Maresca este neînvinsă, având maximul de puncte, 15.

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