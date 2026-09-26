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Claudiu Manda spune, la întâlnirea cu femeile social-democrate de la Sinaia, că PSD este pregătit să își asume guvernarea, dar și pentru anticipate

Claudiu Manda spune, la întâlnirea cu femeile social-democrate de la Sinaia, că PSD este pregătit să își asume guvernarea, dar și pentru anticipate
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Prezent la Sinaia, la o întâlnire cu femeile social-democrate, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a transmis, vineri seara, într-o postare pe Facebook, că PSD este pregătit atât pentru alegeri anticipate, cât și să își asume guvernarea.

Manda spune că a participat, la Sinaia, la o discuție cu reprezentantele organizației de femei a partidului despre problemele cu care se confruntă comunitățile și despre direcția pe care PSD ar trebui să o urmeze în perioada următoare.

Secretarul general al PSD a criticat actuala situație politică și a susținut că politicile promovate în ultimele luni au accentuat problemele economice.

„Ne aflăm într-un moment politic greu și nedrept pentru români”, a transmis Manda. Acesta l-a acuzat pe Ilie Bolojan că ar fi blocat, în ultimele luni, formarea unui guvern „care să repună România pe drumul corect”.

„Pentru funcții s-au găsit repede soluții. Dar pentru România, domnule Mureșan?”

Legat de noua formulă guvernamentală propusă de premierul desemnat Siegfried Mureșan, Claudiu Manda a criticat negocierile politice și lista de miniștri.

„Ni se propune drept «soluție» continuarea acelorași politici lipsite de viziune, care au adâncit problemele economiei și ale căror efecte oamenii le resimt în fiecare zi.

Responsabilitatea pe care o avem față de oameni ne obligă să le oferim o alternativă reală la politicile care ne-au adus aici, nu să girăm continuarea unei direcții greșite.

Am văzut negocierile pentru portofolii. Am văzut listele de miniștri.

Pentru funcții s-au găsit repede soluții. Dar pentru România, domnule Mureșan?”, scrie Claudiu Manda.

„PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Așa cum am spus, suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea”

Social-democratul afirmă că PSD nu se teme de perspectiva alegerilor anticipate și susține că partidul este pregătit să participe la un astfel de scrutin.

„PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Așa cum am spus, suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea”, a transmis Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD a prezentat și direcția pe care partidul o propune.

„Soluția pe care PSD o pune pe masă este un Guvern pentru români, cu un program construit în jurul relansării economiei și al dezvoltării României”, își încheie postarea Claudiu Manda.

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