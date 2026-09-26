Preotul Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Târgu Mureș la cererea DIICOT teritorial, se pare că ar fi produs în ultimii nouă ani 63 de fotografii și clipuri video în care se pare că ar fi fost copii minori în ipostaze sexuale greu de descris, explică pentru Gândul surse avizate apropiate de această anchetă de pornografie infantilă.

Alături de Pomohaci a mai primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile și un „confident” al cantautorului caterisit, căruia se pare că acesta îi împărtășea experiențele sexuale și reușitele în rândurile minorilor „ademeniți”.

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Cum a ajuns Pomohaci pe mâna DIICOT

Sursele noastre povestesc că ancheta DIICOT Târgu Mureș ar avea legătură cu perchezițiile făcute în luna iunie de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș la locuința lui Pomohaci în legătură cu faptele de agresiune sexuală și viol asupra unui minor.

În urma acelor percheziții, anchetatorii au ridicat numeroase dispozitive electronice, cu precădere telefoane ale lui Pomohaci, după care l-au percheziționat informatic.

Astfel, povestesc sursele noastre din apropierea cazului, pe două telefoane ale lui Pomohaci s-au găsit 63 de fișiere foto și video produse cu acele telefoane cu conținut ce intră sub incidența legii penale.

Deliciile lui Pomohaci

Totalul fișierelor de acest gen însă se pare că ar fi mult mai mare, respectiv aproape 300, diferența reprezentând, potrivit surselor Gândul, materiale descărcate sau primite de la „confidenții” lui Pomohaci.

Anchetatorii DIICOT Târgu Mureș au scotocit în telefoanele lui Pomohaci și ar fi descoperit că acesta ar fi trimis către 12 confidenți de-ai săi 31 dintre materialele foto și video făcute cu telefoanele sale personale.

Sursele noastre nu au dorit să explice nici măcar formal ce se poate observa în aceste fotografii și videoclipuri rezumându-se la a spune că situația este delicată, mai ales din cauza vârstelor extrem de fragede ale unora dintre minorii ce pot fi observați în materialele deținute pe telefoanele preotului Pomohaci.

Fapte extrem de grave

Astfel, dezvăluie sursele noastre, anchetatorii DIICOT ar fi luat în calcul inclusiv stabilirea unor măsuri mai blânde, precum cea a controlului judiciar sau ar fi putut cere arestarea la domiciliu, la instanță, dar ar fi realizat că aceste măsuri mai blânde „ar fi fost cu siguranță lipsite de eficienţă faţă de faptele extrem de grave comise şi ecoul pe care acestea îl au în societate, precum și raportat la situația personală a celor doi”.

Sursele noastre arată că, în raport de gravitatea situației descoperite de anchetatorii DIICOT Târgu Mureș, era necesară chiar și pentru moment „izolarea lor prin luarea măsurii arestării preventive”, aceasta fiind cea mai bună soluție „pentru a apăra comunitatea de o sursă de pericol, repetarea comportamentului infracţional apărând ca iminentă, în condițiile în care s-a dat dovadă de o totală desconsiderație faţă de lege şi faţă de valorile ocrotite de aceasta”.

Aceleași surse explică faptul că anchetatorii ar fi motivat că „cei doi nu prezintă nicio garanţie că declanşarea procedurilor judiciare împotriva lor i-ar fi făcut mai conștienți de gravitatea conduitei lor”.

Vorbeau despre experiențe sexuale

Sursele citate au explicat extrem de succint despre ce ar fi vorba în dosar. Astfel, potrivit surselor Gândul, Pomohaci și confidentul său ar fi discutat în mai multe rânduri despre experiențele lor sexuale cu minori.

Aceste discuții, explică sursele chestionate, ar arăta cum cei doi își „împărtășeau” experiențe sexuale avute cu persoane minore, „căutau în mod curent astfel de persoane pentru a întreține relații sexuale își trimiteau și comentau pe marginea unor înregistrări video ce prezentau minori în ipostaze sexuale explicite”.

Fostul preot Cristian Pomohaci este suspectat de anchetatorii DIICOT Târgu Mureș de noi fapte de pornografie infantilă, alături de alte trei persoane, caz în care s-au făcut percheziții în mai multe județe ale țării.

În același timp, DIICOT informează oficial că miercuri, 23 septembrie 2026, procurorii de la Serviciul Teritorial Târgu Mureș, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, municipiului Cluj Napoca și localității Șaru Dornei, județul Suceava, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

„Poftele” fostului părinte

Din actele de urmărire penală, arată DIICOT, a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între luna martie 2025 și luna martie 2026, patru făptuitori, dintre care unul aflat sub măsura arestului preventiv în altă cauză, au procurat, deținut, stocat și distribuit, prin intermediul unor servicii de mesagerie online și a unor pagini de socializare, videoclipuri care înfățișează minori, cu vârste între 4 și 16 ani, în ipostaze sexuale explicite.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Predicile de după gratii

Fostul preot Cristian Pomohaci a fost reținut, în 3 iunie, pentru 24 de ore de polițiștii din Mureș, în urma unor percheziții domiciliare efectuate într-un dosar penal care vizează infracțiunile de viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

„În urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală”, transmitea la acea vreme IPJ Mureș.

Percheziții la domiciliul lui Pomohaci

Fostul preot a fost reținut după ce autoritățile din Mureș au pus în aplicare, tot atunci, două mandate de percheziție domiciliară.

Anchetatorii susțin că, începând din 2022, acesta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu minori de sex masculin, cu vârste de până la 16 ani, conform unor surse apropiate anchetei.

Pomohaci a mai fost investigat anterior într-un caz similar, însă dosarul a fost clasat în februarie 2019 pe motiv de prescripție, faptele fiind considerate mai vechi de zece ani.

Cristian Pomohaci este o figură publică cunoscută atât din zona muzicii populare, cât și prin fostul său statut clerical. De-a lungul timpului, numele său a fost asociat cu mai multe controverse și dosare penale.

Anchetatorii susțin că fostul preot ar fi oferit bani și alte beneficii

Potrivit informațiilor din anchetă, procurorii suspectează că Pomohaci ar fi profitat de vulnerabilitatea unor băieți minori, cărora le-ar fi oferit diverse avantaje materiale. Surse apropiate investigației susțin că una dintre presupusele victime ar fi beneficiat inclusiv de o mașină și de vacanțe plătite.

Un bărbat de 36 de ani, care afirmă că a lucrat până anul trecut pentru Pomohaci în localitatea Moșuni, a declarat că a fost audiat de polițiști în legătură cu modul în care fostul preot s-ar fi comportat cu tinerii și minorii aflați în preajma sa.

Acesta susține că Pomohaci ar fi avut gesturi și comportamente nepotrivite atât față de persoane majore, cât și față de minori care activau în cadrul asociației coordonate de el.

„Sunt mulți copii, este un băiat dar nu stiu dacă o să aibă curaj să iasă public, că părintele l-a ajutat mult, i-a dat mașină, l-a dus prin America, Dubai și băiatul a acceptat. El o să fie chemat la politie ca să recunoască”, a spus unul dintre martori, potrivit Știrile Pro TV.

Anchetatorii au descoperit sume colosale în locuința fostului preot

În cadrul perchezițiilor efectuate de anchetatori în două apartamente care i-ar aparține lui Cristian Pomohaci, situate în centrul municipiului Târgu Mureș, au fost descoperite importante sume de bani în mai multe valute. Valoarea totală a acestora este estimată la aproximativ două milioane de euro.

Nu este prima dată când numele lui Cristian Pomohaci apare într-o anchetă penală. În 2017, acesta a fost cercetat într-un dosar privind un act sexual cu un minor, însă cauza a fost clasată. În urma scandalului de atunci, Pomohaci a fost exclus din rândul preoților.

Ulterior, în 2022, Pomohaci a achiziționat un restaurant într-o comună din județ și i-a schimbat destinația, dezvoltându-și activitățile în afara vieții religioase.

Ancheta actuală continuă, iar procurorii încearcă să stabilească întreaga amploare a faptelor investigate.