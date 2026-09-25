Președintele Finlandei, Alexander Stubb, i-a cerut lui Elon Musk să permită Ucrainei să folosească Starlink inclusiv în zone din Rusia unde sunt amplasate lansatoare de rachete balistice. Stubb spune că accesul la internetul prin satelit ar ajuta Ucraina să localizeze și să lovească aceste sisteme și ar putea salva vieți.

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Stubb: „Asta ar salva vieți”

Într-un interviu acordat Reuters la New York, Alexander Stubb a spus că i-a cerut direct lui Elon Musk să extindă acoperirea Starlink în zonele în care Rusia își amplasează lansatoarele de rachete balistice.

„De aceea pledez pentru ca Elon Musk să le ofere ucrainenilor posibilitatea de a folosi Starlink în zonele unde se află lansatoare de rachete balistice, fie în teritoriile ocupate ale Ucrainei, fie în Rusia, în scopuri strategice, pentru că asta ar salva vieți”, a declarat președintele finlandez.

Starlink, serviciul de internet prin satelit deținut de compania SpaceX, nu funcționează în prezent pe teritoriul Rusiei. Oficialii ucraineni consideră că activarea serviciului în anumite zone din Rusia ar permite armatei să localizeze și să atace lansatoare mobile aflate la câteva sute de kilometri de graniță.

Ucraina are nevoie de sisteme de apărare antiaeriană

Ucraina se confruntă cu un deficit de sisteme de apărare antiaeriană, în timp ce Rusia folosește tot mai multe rachete balistice.

Doar sistemele Patriot sunt capabile să intercepteze acest tip de rachete, însă muniția disponibilă este pe cale să se epuizeze, iar Kievul nu știe încă de unde ar putea obține noi provizii.

Stubb avertizează că situația ar putea deveni și mai dificilă în timpul iernii, când Ucraina se teme că Rusia va încerca să lovească sistematic infrastructura energetică și instalațiile de încălzire.

„Trei lucruri” de care Ucraina are nevoie

Președintele finlandez a spus că Ucraina are nevoie, în perspectiva iernii, de trei lucruri: apărare antiaeriană, protejarea infrastructurii energetice și bani.

„Unul este apărarea antiaeriană, iar chiar și Starlink ar fi, într-o anumită măsură, un mijloc bun de apărare antiaeriană. Al doilea este reprezentat de instalațiile energetice pentru iarnă Al treilea este reprezentat de bani. Acestea sunt lucrurile la care lucrăm. Lucrăm la un pachet pentru iarnă, pentru că nu văd cum s-ar putea încheia războiul înainte de iarnă”, a spus Stubb.

Stubb susține un armistițiu necondiționat

Liderul finlandez a salutat reluarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, intermediate de Statele Unite, dar a spus că cea mai simplă soluție ar fi un armistițiu necondiționat.

„Încă cred că cea mai simplă soluție ar fi să fie declarat un armistițiu necondiționat, practic să înceteze uciderea”, a spus Stubb, referindu-se la apelul făcut de Donald Trump în discursul său de la Adunarea Generală a ONU.

Ulterior, potrivit președintelui finlandez, ar putea începe negocierile privind securitatea, teritoriile, reconstrucția și despăgubirile.

Stubb a mai spus că războiul ar putea fi înghețat de-a lungul liniei frontului, cu zone-tampon de 30 de kilometri de fiecare parte. O alternativă ar fi un armistițiu parțial care să vizeze infrastructura energetică și obiectivele legate de transportul cerealelor.