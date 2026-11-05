Alertă cu bombă într-un avion care a sosit pe Aeroportul Otopeni

Este alertă cu bombă la bordul unei aeronave care a sosit de la Milano pe Aeroportul Otopeni. Este vorba de o cursă Milano – București.

„Cursa WMT3064 Milano – București a aterizat în siguranță la 11.08 pe Aeroportul Henri Coandă.

Sunt 182 de pasageri la bord.

La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului.

Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, au transmis, joi, reprezentanții Aeroportului Otopeni.

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