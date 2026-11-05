Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, reacție fermă la mesajul liderei AfD despre românii din Germania: „Declarații rasiste și xenofobe”

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și eurodeputatul german René Repasi au condamnat declarațiile liderei partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, care i-a acuzat pe românii din Germania că abuzează de sistemul de asistență socială.

Europarlamentarul român Victor Negrescu și René Repasi, liderul delegației germane SPD din Grupul Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European, au calificat afirmațiile liderei AfD drept rasiste și xenofobe.

„Condamnăm ferm declarațiile rasiste și xenofobe ale liderei partidului extremist AfD, Alice Weidel, care îi acuză în mod generalizat pe cetățenii străini că ar abuza de sistemul de asistență socială din Germania. Asemenea acuzații colective sunt inacceptabile. Ele stigmatizează comunități întregi, subminează încrederea reciprocă dintre cetățenii europeni și ignoră contribuția semnificativă a cetățenilor străini, inclusiv a celor proveniți din alte state europene, la societatea și economia germană”, au transmis cei doi eurodeputați.

Totodată, Negrescu și Repasi au solicitat consolidarea cooperării europene pentru protejarea lucrătorilor care își exercită dreptul la liberă circulație și asigurarea unor condiții de muncă echitabile.

„Germania și România sunt parteneri, nu competitori. Cetățenii noștri merită respect, nu suspiciune. Respingem acuzațiile generalizate la adresa comunității românești sau a altor comunități din Germania, formulate exclusiv pe criterii de naționalitate. Europa devine mai puternică atunci când cetățenii săi sunt tratați cu demnitate, indiferent de naționalitate. Vom continua să apărăm împreună acest principiu”, au transmis cei doi europarlamentari.

Alice Weidel i-a acuzat pe români că „jefuiesc” sistemul social din Germania

Alice Weidel a distribuit, pe 28 octombrie, pe platforma X un mesaj în care acuza migranții români că profită de sistemul social german. Lidera AfD a făcut referire la alocațiile pentru copii, ajutorul social de bază și asistența medicală, susținând că tot mai mulți români „jefuiesc sistemul social” al Germaniei.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, asistență medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro pe an”, a scris Weidel pe platforma X.