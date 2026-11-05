O nouă rundă de proteste începe în Franța: Între 500.000 și 700.000 de manifestanți sunt așteptați în toată țara, joi. Forțele de ordine au intervenit deja pentru a împrăștia primele grupuri de studenți

O nouă zi de proteste începe în Franța. Mișcarea „vestelor galbene” a chemat angajații și pensionarii să se adune în toată Franța pentru o grevă generală împotriva costului ridicat al vieții, cerând guvernului măsuri concrete. Și studenții au fost invitați să se alăture.

Se așteaptă o mobilizare masivă cu ocazia acestei noi zile de proteste. Conform informațiilor RTL, Direcția Națională de Informații Teritoriale (DNRT) din Franța, care se teme de noi acte de violență, estimează între 500.000 și 700.000 de manifestanți, fără a include adunările din Paris. O notă a Direcției de Informații din Paris (DRPP) estimează mulțimi de 40.000 până la 80.000 de persoane pe străzile capitalei franceze.

Secretarul general al CGT (Confederația Generală a Muncii) anunță „260 de demonstrații în toată Franța astăzi”

Secretarul general al CGT, Sophie Binet, a anunțat în această dimineață la LCI că sunt „260 de demonstrații în toată Franța astăzi”.

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Nu știu

Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

„Îi îndemn pe toți cei care ne urmăresc să fie prezenți, trebuie să fim numeroși pentru a fi auziți. Toți cei care vor fi în grevă trebuie să demonstreze”, spune ea.

La această mobilizare, care reunește, încă de la începutul anului școlar, sectorul public și cel privat, se alătură și elevii de liceu și studenții, care își continuă mișcarea începută la jumătatea lunii septembrie.

Aproximativ o sută de elevi s-au adunat deja în fața liceului Montaigne din Bordeaux, scrie BFM TV.

La Bordeaux, aproximativ o sută de elevi s-au adunat înainte de ora 9 dimineața în fața intrării în liceul Montaigne din centrul orașului, pentru a bloca accesul cu coșuri de gunoi.

La Strasbourg, câteva zeci de elevi de liceu s-au adunat în fața liceului Marie Curie pentru o tentativă de blocare a accesului, înainte de a fi dispersați rapid de forțele de ordine.

„Sunt mobilizări în toată Franța, ne așteptăm la mulți oameni. La începutul săptămânii, mișcarea își pierdea puțin din avânt, dar există încă oameni motivați”, a declarat Ludivine, în vârstă de 14 ani, pentru AFP.

Potrivit RTL, în jurul orei 11, protestatarii s-au adunat în centrul Parisului, pe strada Rivoli, într-o demonstrație neautorizată. Poliția a intervenit pentru a încerca să-i disperseze.

O mulțime de elevi de liceu s-au adunat astăzi și în fața liceului Jules Ferry din arondismentul 18 din Paris.