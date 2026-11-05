Prima pagină » Știri externe » O nouă rundă de proteste începe în Franța: Între 500.000 și 700.000 de manifestanți sunt așteptați în toată țara, joi. Forțele de ordine au intervenit deja pentru a împrăștia primele grupuri de studenți

O nouă rundă de proteste începe în Franța: Între 500.000 și 700.000 de manifestanți sunt așteptați în toată țara, joi. Forțele de ordine au intervenit deja pentru a împrăștia primele grupuri de studenți

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O nouă zi de proteste începe în Franța. Mișcarea „vestelor galbene” a chemat angajații și pensionarii să se adune în toată Franța pentru o grevă generală împotriva costului ridicat al vieții, cerând guvernului măsuri concrete. Și studenții au fost invitați să se alăture.

Se așteaptă o mobilizare masivă cu ocazia acestei noi zile de proteste. Conform informațiilor RTL, Direcția Națională de Informații Teritoriale (DNRT) din Franța, care se teme de noi acte de violență, estimează între 500.000 și 700.000 de manifestanți, fără a include adunările din Paris. O notă a Direcției de Informații din Paris (DRPP) estimează mulțimi de 40.000 până la 80.000 de persoane pe străzile capitalei franceze.

Secretarul general al CGT (Confederația Generală a Muncii) anunță „260 de demonstrații în toată Franța astăzi”

Secretarul general al CGT, Sophie Binet, a anunțat în această dimineață la LCI că sunt „260 de demonstrații în toată Franța astăzi”.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

„Îi îndemn pe toți cei care ne urmăresc să fie prezenți, trebuie să fim numeroși pentru a fi auziți. Toți cei care vor fi în grevă trebuie să demonstreze”, spune ea.

La această mobilizare, care reunește, încă de la începutul anului școlar, sectorul public și cel privat, se alătură și elevii de liceu și studenții, care își continuă mișcarea începută la jumătatea lunii septembrie.

Aproximativ o sută de elevi s-au adunat deja în fața liceului Montaigne din Bordeaux, scrie BFM TV.

La Bordeaux, aproximativ o sută de elevi s-au adunat înainte de ora 9 dimineața în fața intrării în liceul Montaigne din centrul orașului, pentru a bloca accesul cu coșuri de gunoi.

La Strasbourg, câteva zeci de elevi de liceu s-au adunat în fața liceului Marie Curie pentru o tentativă de blocare a accesului, înainte de a fi dispersați rapid de forțele de ordine.

„Sunt mobilizări în toată Franța, ne așteptăm la mulți oameni. La începutul săptămânii, mișcarea își pierdea puțin din avânt, dar există încă oameni motivați”, a declarat Ludivine, în vârstă de 14 ani, pentru AFP.

Potrivit RTL, în jurul orei 11, protestatarii s-au adunat în centrul Parisului, pe strada Rivoli, într-o demonstrație neautorizată. Poliția a intervenit pentru a încerca să-i disperseze.

O mulțime de elevi de liceu s-au adunat astăzi și în fața liceului Jules Ferry din arondismentul 18 din Paris.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂVictor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, reacție fermă la mesajul liderei AfD despre românii din Germania: „Declarații rasiste și xenofobe”
12:05
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, reacție fermă la mesajul liderei AfD despre românii din Germania: „Declarații rasiste și xenofobe”
ULTIMA ORĂVal de amenințări cu bombă în Europa: un avion care zbura de la Dublin spre Roma a aterizat de urgență pe o bază militară franceză. 10 zboruri comerciale europene, vizate în ultimele zile
11:47
Val de amenințări cu bombă în Europa: un avion care zbura de la Dublin spre Roma a aterizat de urgență pe o bază militară franceză. 10 zboruri comerciale europene, vizate în ultimele zile
FLASH NEWSVictoria democraților îi dă speranțe lui Zelenski: liderul de la Kiev mizează pe un sprijin mai mare din partea SUA: „Va avea un impact asupra lui Putin”
11:13
Victoria democraților îi dă speranțe lui Zelenski: liderul de la Kiev mizează pe un sprijin mai mare din partea SUA: „Va avea un impact asupra lui Putin”
POLITICĂBBC: Tensiuni între Trump și JD Vance după înfrângere usturătoare a republicanilor la alegerile din SUA. Războiul din Iran, în centrul disputei
10:25
BBC: Tensiuni între Trump și JD Vance după înfrângere usturătoare a republicanilor la alegerile din SUA. Războiul din Iran, în centrul disputei
ANALIZA de 10Iranul se apropie din ce în ce mai mult de Rusia. Cooperarea cu Moscova, esențială pentru supraviețuirea regimului de la Teheran
10:00
Iranul se apropie din ce în ce mai mult de Rusia. Cooperarea cu Moscova, esențială pentru supraviețuirea regimului de la Teheran
ANALIZĂPolitico: Ruptură între Friedrich Merz și Ursula von der Leyen. Canada și Ucraina provoacă tensiuni la vârful UE. De la ce a plecat, de fapt, disputa
09:23
Politico: Ruptură între Friedrich Merz și Ursula von der Leyen. Canada și Ucraina provoacă tensiuni la vârful UE. De la ce a plecat, de fapt, disputa
Mediafax
Trump își caută deja succesorul! Cursa pentru viitorul Partidului Republican a început la o zi după alegeri
Digi24
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Mediafax
S-a întors din drum pentru un bilet de 10 euro și a dat lovitura! Un elev a câștigat o avere la loto
Click
Cum arăta Cristi Brancu la începutul carierei sale. Ce s-a schimbat după 35 de ani de presă: „Ne-am născut la timp”
Digi24
Paradoxul „înțelegerii motorinei” dintre Trump și Putin. Dictatorul rus a trimis, dar companiile din SUA refuză să cumpere
Cancan.ro
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Sanda Nicola? După ani de Belgia, s-a întors în România și a venit momentul confesiunilor. Ce a povestit despre ea și soț ACUM: ”Eu nu știam că sunt bolnavă și mă îndrept spre un cancer de col. 20 de ani mai târziu...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ce are în comun creierul unui bebeluș cu cel al unui bolnav de Alzheimer?
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
MESAJNoul Secretar General al Guvernului, Gabriel-Ciprian Ene, spune că decizia de a renunța la magistratură a fost una bruscă și l-a făcut să iasă din „zona de confort” 
12:24
Noul Secretar General al Guvernului, Gabriel-Ciprian Ene, spune că decizia de a renunța la magistratură a fost una bruscă și l-a făcut să iasă din „zona de confort” 
NEWS ALERTAlertă cu bombă într-un avion care a sosit pe Aeroportul Otopeni
12:17
Alertă cu bombă într-un avion care a sosit pe Aeroportul Otopeni
COMUNICATElectromontaj accelerează dezvoltarea strategică globalăși își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
12:02
Electromontaj accelerează dezvoltarea strategică globalăși își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare
EXCLUSIVFostul șef SIE îl critică pe Fritz pentru reacția la victoria democraților: „Nu doamna Țoiu promova ce critică acum domnul Fritz?”
12:00
Fostul șef SIE îl critică pe Fritz pentru reacția la victoria democraților: „Nu doamna Țoiu promova ce critică acum domnul Fritz?”
REACȚIEPeiu o critică pe Alice Weidel după atacul la adresa românilor din Germania: ”O formă rară de ridicol politic”
11:55
Peiu o critică pe Alice Weidel după atacul la adresa românilor din Germania: ”O formă rară de ridicol politic”
ALERTĂMama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”
11:25
Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe