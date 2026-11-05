Mama copilului din Caracal care ar fi fost supus unei tentative de răpire rupe tăcerea: „Norocul lui a fost că este perspicace și a știut ce să facă”

Mama copilului din Caracal (Olt) care ar fi fost supus unei tentative de răpire a povestit, în fața jurnaliștilor, filmul incidentului grav de duminică. Potrivit femeii, copilul a fost învățat de mic cum să reacționeze în astfel de cazuri. Care a fost norocul băiețelului.

„Am făcut public acest incident deosebit de grav pentru a se evita și alte cazuri la alți copilași care poate nu au șansa copilului meu. Copilul meu a fost învățat de mititel ce să facă în astfel de situații, și a fost foarte perspicace. El în fiecare duminică așteaptă microbuzul care îl duce la fotbal către Craiova, dar duminica asta a întârziat 5-6 minute. Respectivii, după ce au băgat duba pe stradă după el, unul dintre ei tot cobora, se uita după copilul meu”, mărturisește mama copilului.

Potrivit femeii, indivizii cu duba roșie au părăsit zona după ce la fața locului a apărut microbuzul care transporta copiii la fotbal. Mama copilului mai spune că atât ea cât și fiul ei dorm cu ajutorul medicamentelor.

Tentativă de răpire a unui copil, la Caracal, chiar pe strada unde locuia Gheorghe Dincă

Un posibil caz de tentativă de răpire a unui copil a fost semnalat în Caracal, în urmă cu trei zile, chiar pe strada unde locuia Gheorghe Dincă. Trei bărbați aflați într-o dubă ar fi încercat să ia minorul de pe stradă. Incidentul a alertat atât comunitatea, cât și autoritățile. Camerele de supraveghere au înregistrat activitate în zonă, putând fi observată o dubă roșie în timp ce „patrula” strada.

Primăria Caracal a verificat informațiile apărute public. Viceprimarul cu atribuții de primar, Laurențiu Pătran, a discutat direct cu familia copilului. Viceprimarul a reafirmat că siguranța cetățenilor este o prioritate și a cerut autorităților să verifice cazul și să stabilească exact ce s-a întâmplat.