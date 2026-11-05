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Victoria democraților îi dă speranțe lui Zelenski: liderul de la Kiev mizează pe un sprijin mai mare din partea SUA: „Va avea un impact asupra lui Putin”

Victoria democraților îi dă speranțe lui Zelenski: liderul de la Kiev mizează pe un sprijin mai mare din partea SUA: „Va avea un impact asupra lui Putin”
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski speră că victoria democraților în alegerile pentru Congresul SUA va aduce mai mult ajutor militar și financiar Ucrainei. Liderul de la Kiev consideră că o susținere mai puternică din partea Washingtonului ar putea influența poziția lui Vladimir Putin.

Victoria democraților dă speranțe nu doar în capitalele europene, ci și la Kiev. Volodimir Zelenski își pune speranțele în noua majoritate democrată din Congresul Statelor Unite, după înfrângerea zdrobitoare sufertă de partidul lui Trump alegerile de la jumătatea mandatului. Într-un interviu acordat televiziunii germane ZDF, liderul ucrainean a declarat că schimbările politice de la Washington ar putea aduce un sprijin mai consistent pentru Kiev, într-un moment în care războiul declanșat de Rusia durează deja de peste patru ani și jumătate, scrie Reuters.

„Le sunt recunoscător și republicanilor, dar democrații se exprimă foarte clar în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei și acordarea de asistență acesteia. Ei vorbesc despre reînnoirea legăturii dintre Statele Unite și Europa… Prin urmare, există speranța că se va contura un echilibru de putere și că vom primi mai mult sprijin”, a declarat Volodimir Zelenski.

April 17, 2025, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy holds a briefing in Kyiv, Ukraine, on April 17, 2025. (Credit Image: © Danylo Antoniuk/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

Democrații urmează să își preia noile mandatele din Senat și Camera Reprezentanților la începutul anului 2027.

Zelenski speră că noul Congres american va crește presiunea asupra Rusiei

Șeful de la Kiev consideră că un angajament mai puternic al Statelor Unite, atât financiar, cât și militar, ar putea influența calculele Kremlinului în privința continuării războiului. Zelenski a făcut referire la sprijinul acordat în prezent de statele europene și și-a exprimat speranța că noul Congres american va adopta o poziție asemănătoare.

„Dacă Congresul vorbește acum despre un sprijin financiar puternic sau despre asistență militară, așa cum face și demonstrează astăzi Europa, atunci acesta va fi un lucru pozitiv care va avea un impact asupra lui Putin”, a afirmat Zelenski.

Relația dintre Zelenski și președintele Donald Trump a trecut prin mai multe momente tensionate, în special după întâlnirea de la Casa Albă din februarie 2025. Discuțiile de atunci s-au transformat într-un schimb de replici, iar liderului ucrainean i s-a reproșat că nu ar fi suficient de recunoscător pentru ajutorul primit din partea Statelor Unite.

De atunci, Zelenski a încercat să mențină dialogul cu administrația americană, în condițiile în care Washingtonul are un rol important atât în sprijinirea militară a Ucrainei, cât și în negocierile pentru încheierea războiului.

În ultimele săptămâni, administrația Trump a adoptat mai multe măsuri favorabile Rusiei, printre care un acord privind importul de motorină rusească și relaxarea unor sancțiuni, potrivit Reuters.

Între timp, Statele Unite pregătesc reluarea negocierilor trilaterale cu Ucraina și Rusia, după o pauză de câteva luni. Trimisul prezidențial american Steve Witkoff a anunțat luni că delegațiile celor trei țări urmează să se întâlnească la Abu Dhabi, în perioada 10- 11 noiembrie. Discuțiile vor viza posibilitățile de încheiere a războiului, garanțiile de securitate pentru perioada postbelică și măsurile de reducere a tensiunilor dintre Moscova și Kiev.

Zelenski îi mulțumește lui Elon Musk pentru Starlink, dar îi critică poziția față de război

În același interviu, președintele ucrainean a vorbit și despre relația cu compania SpaceX, deținută de Elon Musk, ale cărei servicii de comunicații prin satelit au fost folosite pe scară largă de Ucraina de la începutul invaziei ruse. Zelenski a recunoscut importanța sistemului Starlink pentru menținerea comunicațiilor, în special în primele luni ale războiului, dar a precizat că nu împărtășește opiniile lui Musk despre conflict.

„Suntem recunoscători companiei SpaceX pentru că ne-a asigurat conectivitatea. Acest lucru a fost foarte util la începutul războiului. Dar trebuie să fim foarte clari în privința acestui aspect: cu siguranță nu ne place poziția sa față de acest război”, a declarat Zelenski.

Declarațiile vin după restricțiile care au afectat serviciile Starlink și Starshield utilizate de armata ucraineană, inclusiv în operațiunile cu drone și în misiunile de apărare aeriană.

Săptămâna trecută, Zelenski a anunțat că ambele servicii au revenit la nivelurile de funcționare înregistrate înaintea introducerii restricțiilor.

Președintele Donald Trump a negat că ar fi fost implicat în decizia de încetinire a serviciului Starlink.

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