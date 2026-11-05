Val de amenințări cu bombă în Europa: un avion care zbura de la Dublin spre Roma a aterizat de urgență pe o bază militară franceză. 10 zboruri comerciale europene, vizate în ultimele zile

Un avion de pasageri Airbus A320 care efectua un zbor între Dublin și Roma a fost deviat joi, 5 noiembrie, către o bază aeriană militară din Franța, în urma unei amenințări cu bombă. Autoritățile franceze sunt în alertă după ce în ultimele zile mai multe zboruri din Europa au fost vizate de același tip amenințări.

Un avion de pasageri Airbus A320, care zbura din capitala Irlandei către Roma, a fost nevoit să își schimbe traseul joi, 5 noiembrie, după primirea unei alerte cu bombă. Aeronava a fost direcționată către baza aeriană militară Évreux, situată în departamentul Eure, din nordul Franței, relatează Le Figaro.

Informația a fost confirmată de Matignon, biroul prim-ministrului francez, care a precizat că autoritățile urmăresc situația „în timp real”, potrivit procedurilor de securitate aplicabile în asemenea cazuri.

Mai multe avioane din Europa, vizate de amenințări cu bombă în ultimele zile

Incidentul din Franța vine după o serie de alerte similare înregistrate marți, când aproximativ zece zboruri comerciale din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă.

Potrivit autorităților din țările vizate de amenințări cu bombă, controalele efectuate asupra aeronavelor s-au dovedit a fi false. Până în prezent, anchetele nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive sau a altor obiecte suspecte.

Printre zborurile vizate s-au numărat cel puțin patru curse Ryanair, inclusiv un alt avion care opera pe ruta Dublin–Roma. Au fost afectate și aeronave ale companiilor SAS, LOT și Wizz Air. Alertele au determinat devierea unor zboruri, verificări suplimentare de securitate și închiderea temporară a unor aeroporturi.

Pe aeroportul Roma-Fiumicino, două aeronave Ryanair au fost supuse unor controale pirotehnice în urma unei amenințări anonime. Unul dintre avioane, care venea din Dublin, a fost escortat de Forțele Aeriene Italiene.

Un alt incident a implicat o aeronavă LOT care decolase de pe aeroportul Londra-Heathrow. Avionul, care trebuia să aterizeze pe aeroportul Varșovia-Chopin, a fost redirecționat către Varșovia-Modlin.

Și autoritățile din Bulgaria au verificat două avioane sosite pe aeroportul din Sofia, după ce Ministerul de Interne primise prin e-mail amenințări referitoare la acestea, potrivit poliției de frontieră. Cu o zi înainte, un avion Wizz Air care efectua o cursă între Londra-Luton și Sofia a fost nevoit să aterizeze de urgență la Budapesta. Aeronava a fost escortată de două avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Ungare.