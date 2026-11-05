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Elon Musk este prima țintă a unei grupări clandestine care amenință să dezvăluie adresele miliardarilor

Elena Popescu
Elon Musk este prima țintă a unei grupări clandestine care amenință să dezvăluie adresele miliardarilor
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Elon Musk este prima țintă a unei grupări clandestine care amenință să dezvăluie adresele miliardarilor. Gruparea, care se prezintă sub numele de Capytistas, pregătește publicarea adreselor unor locuințe asociate lui Elon Musk și altor persoane extrem de bogate,.

Primele persoane vizate sunt Elon Musk, fratele său Kimbal Musk și membri ai conducerii Tesla, se arată într-o investigație WIRED.  Doi reprezentanți ai organizației, care au discutat cu publicația sub protecția anonimatului, afirmă că au petrecut aproape un an colectând informații despre averile, proprietățile și relațiile de afaceri ale unor miliardari.

Elon Musk

Peste 150 de adrese private și 3.500 de documente

Potrivit grupării, baza de date pe care intenționează să o publice conține peste 150 de adrese rezidențiale, dintre care multe nu au fost făcute publice până acum. Activiștii susțin că au adunat peste 3.500 de documente referitoare la persoane ale căror averi cumulate s-ar ridica la aproximativ 1.400 de miliarde de dolari.

WIRED a consultat un dosar care include 32 de adrese asociate lui Musk și unor persoane din conducerea Tesla. Materialele conțin și informații despre activitățile profesionale ale acestora, obținute inclusiv din documente judiciare și rapoarte financiare.

Activitatea este cunoscută drept „doxing”, adică publicarea unor informații personale care pot permite identificarea sau localizarea unei persoane, fără acordul acesteia. Reprezentanții Capytistas recunosc că aceasta este tactica lor și susțin că urmăresc să atragă atenția asupra concentrării averii și puterii politice în Statele Unite.

Gruparea Capytistas afirmă că dorește să încurajeze protestele publice, inclusiv în apropierea proprietăților celor vizați, și susține că nu urmărește provocarea violenței.

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