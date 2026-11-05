Electromontaj accelerează dezvoltarea strategică globalăși își extinde echipa printr-o amplă campanie de recrutare

Cu peste 200 de proiecte de anvergură în derulare în România și pe piețele internaționale, compania își consolidează poziția de top și investește masiv în atragerea și dezvoltarea talentelor din energie.

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București, 05 noiembrie 2026 – Electromontaj, pilon central al Grup EM și lider de piață în infrastructura energetică, își extinde accelerat echipele ca parte integrantă a strategiei sale de expansiune. Cu un portofoliu activ de peste 200 de proiecte strategice, din care patru proiecte de importanță națională, aflate în diferite faze în România și pe piețe externe precum Cipru, Olanda, Polonia, compania își redefinește dinamic capacitatea operațională, corelând obiectivele de business cu o dezvoltare masivă a capitalului uman.

Inovație tehnică și expansiune pe harta globală a energiei

Performanța recentă a companiei este marcată de realizări emblematice pentru sectorul energetic si nu numai. Electromontaj a finalizat cu succes instalarea primelor doua instalații STATCOM din Rețeaua Electrică de Transport a României (în stațiile Sibiu Sud și Bradu), o premieră tehnologică absolută pentru întreaga regiune a Sudului Europei. Acestora li se adaugă finalizarea Amenajarii hidroameliorativă Pietroiu – Ștefan cel Mare, racordarea la SEN a centralei electrice fotovoltaice Vifor (proiect major de 460 MW), precum și primul proiect in Finlanda: o linie electrică aeriană în dublu circuit de 400 și 110 kV, întinsă pe o lungime de 66 de kilometri. Viitorul imediat înseamnă proiecte de o complexitate ridicată, precum proiectul de anvergura de retehnologizare a hidrocentralei Vidraru, transformarea stației Alba Iulia în prima stație complet digitală din România și construcția LEA 400 kV Gădălin–Suceava.

Strategia de dezvoltare vizează, implicit, și o creștere a echipei, iar pentru a transforma aceste obiective în realitate, Electromontaj desfășoară o campanie masivă de recrutare , adresată atât specialiștilor de execuție (electricieni, lucratori la înălțime), cât și experților în coordonare și management de proiect.

Oamenii, motorul unui viitor sustenabil

„Electromontaj înseamnă astăzi o forță unită de peste 1.500 de profesioniști, distribuiți în locațiile noastre din București, Pitești, Craiova, Bacău și recent redeschisa sucursală din Iași, precum și în echipele internaționale din Cipru, Polonia și Olanda. Extinderea în afara granițelor reprezintă validarea maturității noastre strategice. Pentru noi, creșterea nu înseamnă doar cifre, ci consolidarea unei culturi bazate pe excelență, siguranță și sustenabilitate. Oamenii sunt cei care transformă oportunitățile de business în proiecte de pionierat, iar investiția în ei reprezintă prioritatea noastră numărul unu”, declară Dana Preda, Director HR, Electromontaj.

Dezvoltare profesională prin școala proprie de calificare

Dincolo de atragerea de noi talente, Electromontaj își asumă rolul de formator pentru generațiile viitoare. Prin propria școala de calificare PRO ELM, autorizată de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, compania organizează de peste 14 ani cursuri specializate pentru electricieni. Această platformă educațională internă asigură o aliniere perfectă a competențelor echipei cu cele mai riguroase standarde.

„În această nouă etapă de expansiune, ne concentrăm pe două direcții strategice clare: aducerea de noi specialiști care rezonează cu valorile noastre și dezvoltarea continuă a colegilor existenți. Construim o organizație robustă, pregătită pentru viitorul energetic al Europei, bazându-ne pe decizii echitabile, coerență și o viziune clară asupra valorificării potențialului uman”, conchide Dana Preda.

Prin redeschiderea sucursalei din Iași, optimizarea structurilor interne și deschiderea de noi oportunități de carieră la toate nivelurile, Electromontaj își confirmă statutul de angajator de top și partener de încredere în tranziția către o infrastructură energetică modernă și sustenabilă.