Peiu o critică pe Alice Weidel după atacul la adresa românilor din Germania: ”O formă rară de ridicol politic”

Petrișor Peiu a reacționat la declarațiile liderei AfD, Alice Weidel. Aceasta i-a acuzat pe românii din Germania că ar ”jefui” statul prin ajutoarele sociale încasate.

Senatorul AUR precizează că afirmațiile lui Weidel sunt false și nedrepte, spunând că ceea ce spune lidera AfD este ”o formă rară de ridicol politic”.

”Pozițiile dificile, dar importante trebuie afirmate cu claritate și fără umbre: ceea ce a spus Alice Weidel despre români este un neadevăr, o nedreptate , dar și o formă rară de ridicol politic. Este un neadevăr pentru că românii din Germania nu jefuiesc pe nimeni și cu atât mai puțin statul german. Ei muncesc cinstit și în domenii cât se poate de variate ale economiei germane.

Este o nedreptate pentru că este atacată o întreagă comunitate, lăsând impresia că singura și marea problemă a finanțelor publice de acolo o reprezintă ajutoarele sociale pe care le încasează părinții copiilor români, cu o pondere de sub o milionime din cheltuielile publice. Este o formă rară de ridicol politic, pentru că doamna Weidel trăiește alături de o parteneră de origine sri-lankeză, în vremece condamnă ,,jaful comis de români”, a scris Petrișor Peiu pe pagina sa de Facebook.

Peiu: ”Este inadmisibil să vorbească despre vinovății colective”

Ssenatorul consideră inadmisibil contrastul dintre un politician care își afirmă ”drepturile și libertățile fundamentale” și acuzațiile lansate împotriva românilor.

”Pentru un politician care își afirmă atașamentul pentru drepturile și libertățile fundamentale, este inadmisibil să vorbească despre vinovății colective. Un jaf poate fi comis de Ionescu și de Popescu, dar nu de o întreagă comunitate. De asemenea, a declara război unei naționalități este o formă gravă de negare a fundamentelor lumii contemporane: românii sunt la fel de buni sau de răi precum germanii, chinezii sau sri-lankezii. Guvernele pot fi considerate bune sau rele, dar nu națiunile sau naționalitățile.

În fine, reduta naționalismului poate fi apărată în măsura în care este însoțită de echilibru și înțelepciune, nu de ură și superficialitate. Închei cu speranța că nu este niciodată prea târziu pentru o minte disciplinată, precum a doamnei Weidel să recunoască greșeala și nedreptatea și să le repare”, a mai scris Peiu.